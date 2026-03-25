Investigan amaños de partidos en República Checa, previo al repechaje mundialista

El futbol de República Checa está pasando por uno de los momentos más complicados de su historia, situación que llega justo antes del repechaje internacional para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las autoridades han comenzado una investigación por el presunto amaño de partidos, situación que ha tomado a todos por sorpresa, ya que esto estaría involucrando a clubes, jugadores y árbitros.

¡Gol de Antuna! México 1-1 Alemania | Fecha FIFA

¿Qué han dicho las autoridades sobre el presunto amaño de partidos?

Luego de detectar la existencia de 47 casos de posible soborno y arreglo de partidos, la policía ha comenzado una investigación a gran escala, donde se ha hecho la revisión de varias propiedades, así como el interrogatorio de varias personas que podrían estar relacionadas con el caso, esto fuera y dentro de República Checa.

Las investigaciones de las autoridades, ya han dado sus primeros resultados, pues se ha confirmado la detención de varios sospechosos que pueden estar involucrados en el supuesto amaño de partidos.

¿Quiénes están involucrados en el supuesto amaño de partidos?

Dentro de los posibles involucrados, están equipos de diferentes divisiones, aunque los focos de atención se han centrado en MFK Karviná, Opava y České Budějovice. También, destaca el nombre de Samuel Sigut, quien es un joven futbolista que está siendo relacionado con varios amaños de partidos, mientras estuvo en la segunda división.

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C'est le plus gros scandale de l'histoire du football tchèque ! Entre corruption et match truqués, on vous raconte, rapidement, ce qu'il se passe depuis ce matin.



🧶 ⬇️ pic.twitter.com/VZyDcXfDfQ — Tchéquie France ⚽🇫🇷 (@TchequieFootFR) March 24, 2026

¿Pueden tener consecuencias de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El escándalo que ha sacudido al futbol de República Checa, llega cuando la selección de su país está a días de jugar el repechaje de la UEFA ante su similar de Irlanda, una oportunidad que les brinda la posibilidad de volver a la justa mundialista, tras 20 años sin clasificar.

Por el momento, la UEFA no ha emitido un comunicado sobre la situación que se está viviendo en República Checa, aunque se ha especulado que su unidad especializada en amaño de partidos participa en la investigación.

