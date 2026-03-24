¿Cuándo juega tu selección? Agenda completa de amistosos FIFA
Agenda de amistosos FIFA marzo 2026: revisa cuándo juega México, Estados Unidos, Argentina y más selecciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026
La agenda de amistosos FIFA en marzo 2026 con partidos internacionales y horarios en el Este de Estados Unidos pueden marcar el rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al ser una ventana clave para las selecciones. México, Estados Unidos, Argentina, Colombia y Brasil encabezan una programación cargada que permitirá a los aficionados saber cuándo juega su selección y seguir los encuentros más atractivos de la Fecha FIFA.
Las selecciones utilizan estos amistosos internacionales como parte de su preparación. Los cuerpos técnicos ajustan alineaciones, prueban variantes y consolidan plantillas con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ventana de marzo presenta cruces entre potencias, duelos regionales y partidos que se disputarán en territorio estadounidense.
¿Cuándo juega tu selección? Partidos más atractivos de la Fecha FIFA
La agenda de amistosos FIFA inicia el 26 de marzo con duelos destacados. Brasil enfrenta a Francia, mientras Colombia se mide ante Croacia en un choque que llama la atención por el nivel competitivo. Ese mismo día, Chile juega contra Cabo Verde, en otro ensayo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El 27 de marzo continúa la actividad con encuentros importantes. Inglaterra enfrenta a Uruguay, España choca con Serbia y Países Bajos se mide ante Noruega. Además, Venezuela juega ante Trinidad y Tobago, mientras Guatemala enfrenta a Argelia en un partido que genera interés entre la comunidad latina en Estados Unidos.
Para el 28 de marzo, la cartelera incluye duelos de alto impacto. Estados Unidos enfrenta a Bélgica, México se mide a Portugal, Canadá juega contra Islandia y Perú enfrenta a Senegal. Estos partidos sirven como termómetro para selecciones que buscan consolidarse antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Agenda completa de amistosos internacionales FIFA en marzo 2026
La Fecha FIFA continúa el 29 y 30 de marzo con nuevos encuentros. Colombia se mide a Francia, Venezuela enfrenta a Uzbekistán y Chile juega contra Nueva Zelanda. Estos partidos permiten rotaciones y pruebas tácticas.
El 31 de marzo cierra la ventana con una jornada intensa. Estados Unidos vuelve a la actividad frente a Portugal, México enfrenta a Bélgica y Brasil se mide ante Croacia. Argentina también tiene acción contra Zambia, mientras Canadá juega contra Túnez.
Esta agenda de amistosos FIFA marzo 2026 ofrece partidos durante varios días, con horarios accesibles para el público latino en Estados Unidos. Los encuentros permiten seguir a cada selección antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y anticipar posibles alineaciones titulares.
La Fecha FIFA no solo marca preparación, también genera expectativas. Los aficionados podrán responder una de las preguntas más buscadas: cuándo juega tu selección. Con duelos entre potencias y rivales regionales, la ventana de marzo se convierte en una de las más completas del calendario internacional.
Amistosos internacionales FIFA 2026: partidos y horarios
Jueves 26 de marzo
- Georgia vs Israel — 13:00 ET | 12:00 CT | 10:00 PT
- Brasil vs Francia — 16:00 ET | 15:00 CT | 13:00 PT
- Colombia vs Croacia — 19:30 ET | 18:30 CT | 16:30 PT
- Chile vs Cabo Verde — 23:00 ET | 22:00 CT | 20:00 PT
Viernes 27 de marzo
- China vs Curazao — 2:00 ET | 1:00 CT | 23:00 PT (26 mar)
- Nueva Zelanda vs Finlandia — 2:00 ET | 1:00 CT | 23:00 PT (26 mar)
- Australia vs Camerún — 5:10 ET | 4:10 CT | 2:10 PT
- Venezuela vs Trinidad y Tobago — 6:00 ET | 5:00 CT | 3:00 PT
- Rusia vs Nicaragua — 12:30 ET | 11:30 CT | 9:30 PT
- Austria vs Ghana — 13:00 ET | 12:00 CT | 10:00 PT
- Sudáfrica vs Panamá — 13:00 ET | 12:00 CT | 10:00 PT
- Arabia Saudita vs Egipto — 13:30 ET | 12:30 CT | 10:30 PT
- Grecia vs Paraguay — 15:00 ET | 14:00 CT | 12:00 PT
- Argelia vs Guatemala — 15:30 ET | 14:30 CT | 12:30 PT
- Inglaterra vs Uruguay — 15:45 ET | 14:45 CT | 12:45 PT
- Países Bajos vs Noruega — 15:45 ET | 14:45 CT | 12:45 PT
- Suiza vs Alemania — 15:45 ET | 14:45 CT | 12:45 PT
- España vs Serbia — 16:00 ET | 15:00 CT | 13:00 PT
- Marruecos vs Ecuador — 16:15 ET | 15:15 CT | 13:15 PT
- Argentina vs Mauritania — 19:15 ET | 18:15 CT | 16:15 PT
Sábado 28 de marzo
- Corea del Sur vs Costa de Marfil — 10:00 ET | 9:00 CT | 7:00 PT
- Senegal vs Perú — 12:00 ET | 11:00 CT | 9:00 PT
- Canadá vs Islandia — 13:00 ET | 12:00 CT | 10:00 PT
- Hungría vs Eslovenia — 13:00 ET | 12:00 CT | 10:00 PT
- Escocia vs Japón — 13:00 ET | 12:00 CT | 10:00 PT
- Estados Unidos vs Bélgica — 15:30 ET | 14:30 CT | 12:30 PT
- Haití vs Túnez — 20:00 ET | 19:00 CT | 17:00 PT
- México vs Portugal — 21:00 ET | 20:00 CT | 18:00 PT
Domingo 29 de marzo
- Lituania vs Georgia — 9:00 ET | 8:00 CT | 6:00 PT
- Colombia vs Francia — 15:00 ET | 14:00 CT | 12:00 PT
- Cabo Verde vs Finlandia — 23:00 ET | 22:00 CT | 20:00 PT
Lunes 30 de marzo
- Chile vs Nueva Zelanda — 2:00 ET | 1:00 CT | 23:00 PT (29 mar)
- Uzbekistán vs Venezuela — 10:00 ET | 9:00 CT | 7:00 PT
- Alemania vs Ghana — 14:45 ET | 13:45 CT | 11:45 PT
Martes 31 de marzo
- Camerún vs China — 2:00 ET | 1:00 CT | 23:00 PT (30 mar)
- Australia vs Curazao — 5:10 ET | 4:10 CT | 2:10 PT
- Noruega vs Suiza — 12:00 ET | 11:00 CT | 9:00 PT
- Serbia vs Arabia Saudita — 12:00 ET | 11:00 CT | 9:00 PT
- Haití vs Islandia — 12:30 ET | 11:30 CT | 9:30 PT
- Hungría vs Grecia — 13:00 ET | 12:00 CT | 10:00 PT
- Rusia vs Mali — 13:00 ET | 12:00 CT | 10:00 PT
- Sudáfrica vs Panamá — 13:30 ET | 12:30 CT | 10:30 PT
- Perú vs Honduras — 14:00 ET | 13:00 CT | 11:00 PT
- Marruecos vs Paraguay — 14:00 ET | 13:00 CT | 11:00 PT
- Escocia vs Costa de Marfil — 14:30 ET | 13:30 CT | 11:30 PT
- Argelia vs Uruguay — 14:30 ET | 13:30 CT | 11:30 PT
- Austria vs Corea del Sur — 14:45 ET | 13:45 CT | 11:45 PT
- Inglaterra vs Japón — 14:45 ET | 13:45 CT | 11:45 PT
- Países Bajos vs Ecuador — 14:45 ET | 13:45 CT | 11:45 PT
- Senegal vs Gambia — 15:00 ET | 14:00 CT | 12:00 PT
- España vs Egipto — 15:00 ET | 14:00 CT | 12:00 PT
- Estados Unidos vs Portugal — 19:00 ET | 18:00 CT | 16:00 PT
- Argentina vs Zambia — 19:15 ET | 18:15 CT | 16:15 PT
- Canadá vs Túnez — 19:30 ET | 18:30 CT | 16:30 PT
- Brasil vs Croacia — 20:00 ET | 19:00 CT | 17:00 PT
- México vs Bélgica — 21:00 ET | 20:00 CT | 18:00 PT
