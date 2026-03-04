ÚLTIMA HORA: La selección que no llegaría el repechaje en Monterrey por culpa del conflicto en Medio Oriente

La Selección de Irak, que ganó su derecho a disputar el repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, enfrenta un obstáculo inesperado: la crisis en Medio Oriente amenaza su participación en el partido programado en Monterrey.

El técnico de Irak, varado en Emiratos Árabes Unidos

La Federación de Futbol de Irak confirmó que varios jugadores y miembros del cuerpo técnico no han podido desplazarse debido al cierre del espacio aéreo en distintos países de la región.

La principal preocupación es el entrenador Graham Arnold, quien permanece en Emiratos Árabes Unidos sin poder salir del país.

En un comunicado oficial, la federación detalló:

“Debido a los cierres del espacio aéreo, nuestro director técnico, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos. Además, varias embajadas permanecen cerradas en este momento, lo que impide que varios jugadores profesionales, así como miembros del cuerpo técnico y del personal médico, obtengan visas de entrada a México”. La situación complica trámites migratorios clave y pone en duda la logística completa del equipo.

FIFA mantiene el calendario del repechaje

Pese al panorama incierto, la FIFA ha sostenido que el repechaje intercontinental se disputará según lo programado. El organismo internacional aseguró que mantiene comunicación con las partes involucradas para garantizar que los encuentros se celebren sin modificaciones.

Irak, por su posición en el ranking FIFA, solo necesita disputar un partido. Su rival saldrá del enfrentamiento entre Bolivia y Surinam.

El duelo está previsto para el 31 de marzo en el Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”, en Monterrey, Nuevo León.

Así que Irak corre contra el reloj para poder estar presente en la cita que puede definir su lugar en el Mundial 2026.

