El VERDADERO estado de Estados Unidos, México y Canadá antes de la Copa Mundial de la FIFA

Faltan 100 días para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el foco no solo está en la logística histórica del torneo más grande jamás organizado, sino en el rendimiento deportivo de sus anfitriones: Selección de futbol de Estados Unidos, Selección de futbol de México y Selección de futbol de Canadá.

La presión es compartida. Tres países, tres proyectos distintos y una misma exigencia: competir con autoridad ante su gente.

¿Cómo llega Estados Unidos a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Pochettino?

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino parece haber encontrado una identidad reconocible. Tras un 2025 sólido, con balance positivo y mayor estabilidad táctica, el conjunto estadounidense muestra señales de madurez competitiva.

La consolidación de Christian Pulisic y Weston McKennie en Europa aporta liderazgo, mientras que la irrupción de jóvenes como Diego Luna amplía variantes ofensivas. El equipo ya no depende de individualidades aisladas; hoy presume profundidad y mayor control en el mediocampo.

Estados Unidos abrirá su participación mundialista en Los Ángeles ante Paraguay, luego viajará a Seattle para enfrentar a Australia y cerrará la fase de grupos nuevamente en California ante un rival europeo proveniente del repechaje. La expectativa es clara: superar la barrera de octavos y dejar atrás la irregularidad de los últimos ciclos.

RESUMEN: Bolivia 0 - 1 México | Amistoso Internacional

México y Canadá: renovación generacional y talento europeo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

En el caso de la Selección Nacional de México, el proceso encabezado por Javier Aguirre avanza con un recambio generacional evidente. La base de futbolistas jóvenes ha revitalizado al equipo mexicano, que busca sacudirse la eliminación en fase de grupos de Qatar 2022.

La recuperación del protagonismo regional tras ganar la Copa Oro devolvió confianza. Elementos emergentes conviven con referentes experimentados, generando una plantilla más equilibrada. El debut será en el Estadio de la Ciudad de México frente a Sudáfrica, con paradas posteriores en Guadalajara y nuevamente en Ciudad de México.

Canadá, por su parte, vive quizá el momento más prometedor de su historia. Bajo la dirección de Jesse Marsch, cuenta con una generación consolidada en Europa encabezada por Alphonso Davies y Jonathan David. Velocidad, intensidad y experiencia internacional son sus cartas de presentación.

A 100 días del inicio, los tres anfitriones combinan ilusión y responsabilidad. El Mundial en casa no admite excusas. La Copa Mundial de la FIFA 2026 exigirá carácter, profundidad y liderazgo. Norteamérica ya está en cuenta regresiva.