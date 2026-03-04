Kylian Mbappé podría perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras nuevos estudios médicos

Kylian Mbappé no estuvo presente en la derrota del Real Madrid frente al Getafe debido a una dolencia en su rodilla que ha sido persistente en este último tiempo. Si bien es cierto que el parte médico del club español señaló que el francés había sufrido un esguince en su rodilla izquierda, distintos informes aseguran que dicha lesión podría derivar en una rotura de ligamento cruzado si regresa a jugar de forma apresurada.

De esta manera, Mbappé no solo se perdería toda la temporada, sino que se convertiría en una de las ausencias más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Lo cierto es que ante el dolor constante, el delantero de 27 años tomó la decisión de regresar a Francia para tener una visita con el especialista Bertrand Sonnery-Cotte para que emitiera un juicio sobre su rodilla. El consejo fue claro: debe parar de forma indefinida para evitar males mayores.

|REUTERS

El problema aquí es que el Real Madrid se juega la temporada en las próximas semanas: cuarto en liga y con los octavos de final de la UEFA Champions League por delante. Sin embargo, el periodista Antón Meana, de Cadena SER, explicó:

"El ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda está a punto de romperse. Digamos que es un esguince, porque así lo indica el informe médico, pero esta lesión es más grave. Quedan 100 días para el Mundial y no le queda ni uno. Necesita todos los días para recuperarse y poder jugar el Mundial".

¿Mbappé regresará para enfrentar al Manchester City?

Los Blancos enfrentarán al Manchester City en la siguiente instancia del torneo europeo y, según la visión del club, podría regresar al juego de vuelta, pero es imposible.

“Las fechas que menciona el club, es decir, las posibilidades de que Mbappé esté de vuelta a tiempo para el partido de vuelta contra el Manchester City, no son compartidas por su entorno. Esta fecha es totalmente posible, pero su participación conlleva un riesgo que no está dispuesto a asumir en este momento", añadió Meana.

En este último tiempo, Mbappé ha puesto en riesgo su salud para ayudar a sus compañeros en el Real Madrid, pero la situación ya se tornó insostenible. Ahora mismo, el dolor es importante y su rodilla está inestable, por lo que jugaría con alto riesgo de sufrir una rotura de ligamento.

El plan a seguir para Mbappé

Según los médicos, el ex-PSG no necesita ser intervenido quirúrgicamente para solventar su problema de rodilla. Solamente deberá descansar y trabajar para fortalecer la zona dañada sin realizar ejercicios explosivos. Mientras tanto, Real Madrid deberá definir la temporada sin su máxima estrella, quien buscará llegar sano al Mundial 2026.

