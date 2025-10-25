deportes
Isaac del Toreo a bicampeón en México; ¿con cuántos triunfos cerró el 2025?

Isaac del Toro sigue demostrando en la pista que se encuentra pasando por uno de los mejores momentos de su carrera en el ciclismo.

De nueva cuenta, Isaac del Toro volvió a sorprender con su talento al conseguir su segunda victoria en tierra azteca. Esto al ganar la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo que se está realizando en Ensenada, Baja California.

Esta victoria significó su triunfo número 18 de la temporada, por lo que el ciclista sigue demostrando que se encuentra pasando por el mejor momento de su carrera.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

¿Cómo fue la victoria de Isaac del Toro en México?

La prueba fue de 160 kilómetros en total, la cual tuvo tramos que abarcaron la carretera libre de Tijuana-Ensenada, San Antonio de las Minas, El Sauzal y se retornará al entronque El Tigre.

Sin duda, Isaac del Toro marcó una diferencia en la competencia, ya que faltando 125 kilómetros de prueba, el ciclista se adelantó al resto de sus compañeros, aunque en una parte, cuatro competidores trataron de darle alcance, pero no lo lograron. Sin embargo, Édgar Cadena se quedó con el segundo lugar de la prueba.

¿Qué viene para Isaac del Toro?

Luego de sumar un triunfo más en el Campeonato Nacional de Ciclismo, Isaac del Toro reveló que se encuentra muy motivado por estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, así lo dijo para la Unión Ciclista de México.

Ojalá que sí, solo con el tiempo se sabrá (si estará en Juegos Olímpicos), falta un poco de tiempo, pero obviamente que sea en la dirección correcta, estoy motivado para intentar estar ahí, pero veremos qué tal, estoy contento y emocionado, pero vamos a ver qué pasa

Isaac del Toro
