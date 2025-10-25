Isaac del Toro sigue sumando triunfos, ahora ganó en su tierra natal

Sin duda, el hombre del momento en el deporte mexicano se llama Isaac del Toro , quien sigue en plan grande y disfrutando de la gran temporada que ha tenido, siendo uno de los mejores ciclistas del mundo.

Ahora regresó a su tierra natal, Ensenada, Baja California para demostrarle a su gente el gran talento que tiene y las cosas que puede lograr cuando se sube a su bicicleta.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

¿Cuál fue el nuevo reto que ganó Isaac del Toro en México?

El ciclista de 21 años, sorprendió a todos al lograr imponerse de forma contundente en la prueba contrarreloj en el arranque del Campeonato Nacional de Ciclismo 2025 , donde es el referente de la competencia y la inspiración más muchos jóvenes.

El joven logró parar el reloj con un tiempo de 25:25:74 minutos, mientras que Edgar Cadena y Eder Frayre completaron el podio al marcar 26:38.80 y 26:49.74, respectivamente. De esta forma, Isaac del Toro demuestra los motivos por los que ha logrado brillar con su equipo UAE Team Emirates-XRG , donde ya es uno de los referentes.

Su equipo sigue sin perderle la pista a una de sus figuras, por lo que después de su victoria en suelo mexicano, celebraron su victoria con un emotivo mensaje en las redes sociales, donde colocaron las siguientes palabras:

Isaac del Toro es el Campeón Nacional Mexicano de Contrarreloj. El joven de 21 años fue el más rápido en el recorrido de 16 km en Ensenada. Qué viaje tan fantástico, Isaac. Felicidades

Para el joven ciclista, fue un momento muy agradable, mismo que celebró en sus redes sociales, pues volvió a correr en México, situación que lo llenó de mucha alegría.