Isaac del Toro tendría VENTAJA sobre Pogacar rumbo al 2026; ¿podrá superarlo en el ranking UCI?

Con un 2025 por demás espectacular, mismo que lo hizo consolidarse como uno de los mejores ciclistas del mundo, el 2026 espera ser el año de la consolidación para un Isaac del Toro que tiene como meta individual superar a su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogacar.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Para poner un poco de contexto, vale decir que Isaac del Toro ha tenido un 2025 por demás espectacular que lo hizo consolidarse como uno de los mejores ciclistas del planeta gracias a los 16 triunfos que conquistó a lo largo de la temporada. Ahora, se sabe que el mexicano podría tener cierta ventaja sobre Pogacar de cara al 2026.

¿Qué ventaja tendría Isaac del Toro sobre Tadej Pogacar rumbo al 2026?

Fue hace unas horas cuando se confirmó la presencia de Isaac del Toro en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta, el cual se llevará a cabo en su natal Ensenada, Baja California. Un punto a destacar, según la cuenta de X Olimpismo Mexicano, es el hecho de que la temporada oficialmente terminó, por lo que los puntos obtenidos en este circuito contarán para el 2026.

Si Isaac del Toro cumple con el pronóstico y se queda con el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta en Ensenada, entonces podría comenzar el 2026 con puntos de más respecto a la carrera parejera contra Tadej Pogacar. Aún así, luce por demás complicado que lo pueda alcanzar en el próximo año dado que la diferencia en puntajes entre ambos es de más de 5,000 unidades.

¿Cuándo correrá Isaac del Toro en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta?

Serán dos las pruebas en las que Isaac del Toro competirá en este cierre del año. La primera de ellas se llevará a cabo hoy jueves 23 de octubre en medio de contrarreloj individual de 16 kilómetros, mientras que la segunda será el sábado 25 de octubre, en la prueba de ruta de 160 kilómetros en las carreteras de Ensenada.

¿Por qué su equipo le dio permiso de estar en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta?

Si bien se sabe que la temporada de ciclismo finalmente terminó, su equipo, UAE Team Emirates, evaluó detalladamente la carga de trabajo que este evento sugiere para Isaac del Toro . Ante esto, y considerando que se trata de un circuito que se llevará a cabo en su casa, optaron por darle la oportunidad de participar.