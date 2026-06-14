¡ÚLTIMA HORA! Isaac del Toro se corona campeón del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

El ciclismo mexicano ha vuelto a tocar el cielo en Europa. En una exhibición auténtica de coraje, talento y estrategia, el pedalista bajacaliforniano Isaac del Toro se proclamó campeón absoluto del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026.

El corredor del UAE Team Emirates completó una remontada antológica en la última etapa de alta montaña, destronando al australiano Luke Tuckwell y demostrando que su regreso al pelotón internacional es una realidad de cara a los máximos retos del calendario.

Del Toro atacó de forma fulminante a falta de 8.8 kilómetros en el brutal ascenso de categoría especial hacia el Plateau de Solaison, cruzando la meta en solitario con un tiempo de 3:35:07 y dejando sentado a su perseguidor más cercano, el español Juan Ayuso.

¿Qué dijo Isaac del Toro sobre su triunfo?

Tras vestirse con el "maillot" amarillo que lo acredita como el monarca de la competencia, el pedalista de 22 años no ocultó la emoción por lo conseguido tras dejar atrás una complicada lesión muscular sufrida en el mes de abril:

"Es algo increíble, estoy anonadado. Si me hubieran dicho que iba a ganar esta carrera no lo hubiera creído. Estoy muy ilusionado y contento", confesó una vez cruzada la línea de meta.

El logro adquiere tintes épicos considerando el nivel de los rivales de la clasificación general y la exigencia de un trazado que acumuló más de 4 mil metros de desnivel positivo solo en su jornada de cierre.

¡Torito 🐂 CAMPEÓN 🏆!



Isaac del Toro 🇲🇽 gana la etapa 8 y es campeón del Tour Auvergne Rhone-Alpes 🚴‍♂️🇫🇷



Grande Isaac 🫶🤩pic.twitter.com/C0yIIGEyRR — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) June 14, 2026

Isaac del toro con la mira fija en el Tour de Francia

Este triunfo no solo representa un trofeo más para sus vitrinas, sino la confirmación de que el "Torito" se encuentra en un estado físico óptimo justo a tiempo para encarar la competencia más prestigiosa de todo el planeta: el Tour de Francia, el cual comenzará de forma oficial el próximo 4 de julio.

Pensando en la exigente competencia de tres semanas que le espera, Isaac del Toro aseguró estar "full gas" para su esperado debut en la Grande Boucle, donde se perfila para ser un gregario de lujo y pieza clave en la estructura que buscará arropar a la máxima figura del equipo, el esloveno Tadej Pogačar.

