¿Isaac del Toro estará en el Giro de Italia? Este día comienza la competición

El ciclista mexicano Isaac del Toro comenzó el 2026 con el pie izquierdo luego de sufrir una de las lesiones más importantes de su carrera, misma que le ha impedido formar parte de las últimas carreras que se han tenido y que, por ende, le han impedido sumar puntos a nivel individual.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

La lesión de Isaac del Toro no ha permitido que el mexicano demuestre sus virtudes en los circuitos que se han llevado a cabo en las últimas semanas. Ante esta situación, son muchos los fanáticos del nacido en Ensenada que se preguntan si este formará parte del Giro de Italia.

¿Isaac del Toro estará en el Giro de Italia?

Como sabes, el Giro de Italia es una de las competiciones más importantes que existen dentro del calendario del ciclismo internacional. Desafortunadamente para la causa de Isaac del Toro, el mexicano no podrá formar parte del mismo debido a la lesión que lo aqueja desde marzo de este año.

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Cabe mencionar que el mexicano ya sabe lo que es formar parte del Giro de Italia, por lo que su no participación en este año sugiere un golpe importante en sus deseos de convertirse en el mejor del mundo; sin embargo, entiende que aún se encuentra en un proceso de recuperación.

Además, esta decisión deriva de un acuerdo con su equipo, UAE Team Emirates, el cual desea tenerlo en las mejores condiciones posibles para que forme parte del Tour de Francia, la carrera más importante de la temporada y en donde el mexicano espera tener una grata participación.

¿Cuándo será el Giro de Italia?

El Giro de Italia comenzó el viernes 8 de mayo y culminará el 31 del mismo mes, convirtiéndose así en la 109° edición. La misma constará de 21 etapas, iniciará en Bulgaria y terminará en Roma, Italia; además, cuenta con un recorrido de contrarreloj, así como siete etapas de media montaña, cinco de alta montaña y ocho llanas.