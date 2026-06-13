¡Histórico! Isaac del Toro gana la etapa reina del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

El ciclismo mexicano vuelve a tocar las nubes en territorio europeo. Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) firmó una auténtica obra de arte en la alta montaña para adjudicarse la séptima etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes este sábado, coronando de forma brillante el mítico y brutal ascenso al Col du Grand Colombier. Una victoria que no solo confirma su prodigioso talento, sino que demuestra de manera categórica que se encuentra físicamente al 100% tras superar la dura lesión que arrastraba desde su caída en la Itzulia el pasado mes de abril.

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¿Cómo fue la victoria de Isaac del Toro en la séptima etapa?

La jornada de 133.6 kilómetros entre La Bridoire y el majestuoso Grand Colombier fue una completa carnicería de pendientes que superaban el 20% de inclinación. El clímax de la carrera llegó a 7 kilómetros de la meta, momento en el que el español Juan Ayuso (Lidl-Trek) lanzó un ataque furioso buscando la gloria en solitario. Ayuso llegó a abrir una brecha de hasta 25 segundos sobre sus perseguidores.

Sin embargo, Del Toro mantuvo la cabeza fría y ejecutó una estrategia de dosificación perfecta. A falta de 4 kilómetros para la cumbre, el bajacaliforniano desató un cambio de ritmo brutal que dejó sembrado al estadounidense Matteo Jorgenson. Con un pedaleo sólido y demoledor, Isaac devoró la carretera hasta alcanzar a Ayuso a falta de 1.5 kilómetros para el final, rebasándolo de inmediato para cruzar la meta en solitario con una ventaja de 24 segundos. Con esta magistral exhibición, Isaac del Toro firmó la victoria número 27 de su trayectoria profesional.

El triunfo de Del Toro tiene un sabor histórico incomparable: se convirtió en apenas el segundo mexicano en ganar una etapa en esta prestigiosa competencia, emulando lo hecho por el legendario Raúl Alcalá en la década de los ochenta.

DEL TORO se lleva la victoria🏆



El ciclista mexicano @ISAACDELTOROx1 se impuso en la séptima etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, sumando su victoria número 27.

Del toro se posicionó en tercer lugar de la general y competirá para obtener el jersey amarillo. pic.twitter.com/KiRSsGN7Ik — Tinta Fresca Chiapas (@tinta_fresca) June 13, 2026

¿En qué puesto se encuentra Isaac del Toro?

Este resultado sacude por completo las aspiraciones al título de cara a la jornada definitiva del domingo. Tras su exhibición en el Grand Colombier, Isaac del Toro se catapultó de forma oficial al tercer lugar de la Clasificación General (3°), metiéndose de lleno al podio provisional. El mexicano se encuentra a solo 49 segundos de distancia del líder, el australiano Luke Tuckwell (Red Bull-Bora-Hansgrohe), y a escasos 7 segundos del segundo puesto ocupado por Jorgenson.

