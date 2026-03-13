Isaac del Toro pierde el liderato de la Tirreno Adriático en la etapa 4

El ciclista mexicano Isaac del Toro no tuvo una buena jornada en la etapa 4 de la Tirreno-Adriático, la cual se corrió este jueves 12 de marzo de 2026, luego de ser el líder de la competencia, el joven cayó al segundo lugar de la clasificación general, mientras que el ganador de la etapa fue Mathieu van der Poel.

La etapa cuatro de la competencia en Italia, es una de las más complejas para los ciclistas, quienes tienen que pasar con ascensos retadores y una recta al final que reta a cualquiera.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

¿Cómo fue el desempeño de Isaac del Toro?

Durante gran parte de la competencia, Isaac del Toro estuvo al frente, lo que demuestra que siguen pasando por un gran momento en su carrera, siguiendo la tendencia de lo que había demostrado durante el 2026.

Aunque en la parte final de la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático, el mexicano no logró mantener la ventaja que tenía, por lo que su rebasado, por lo que ha perdido el liderato de la competencia.

Faltando poco más de diez kilómetros de la meta, Isaac del Toro atacó para lograr terminar primero en la parte de la montaña, por lo que sumó puntos. Sin embargo, en la recta final, Mathieu van der Poel hizo su ataque, donde se quedó con el primer lugar de la etapa cuatro.

El podio lo completaron Giulio Pellizzari y Tobias Halland Johannessen, mientras que el italiano por los puntos extras, se colocó como líder de la Tirreno-Adriático.

La ventaja del corredor italiano sobre Isaac del Toro es de apenas dos segundos, por lo que se ha comenzado a cerrar la parte alta de la tabla, lo que coloca al mexicano con grandes posibilidades de ganar la competencia.

