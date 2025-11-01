¿Cuántos idiomas habla el ciclista Isaac del Toro?

Isaac del Toro hizo historia en el ciclismo y se quedó con la maglia rosa en el Giro de Italia 2025. El ciclista bajacaliforniano persiguió su sueño desde chico y en la actualidad es dueño de una gran carrera deportiva a sus 21 años. Su conocimiento, formación, experiencia y entrenamientos alrededor del mundo le han permitido dominar con fluidez varios idiomas.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Estos son los logros acumulados antes de consagrarse como líder en el certamen europeo. Del Toro consiguió el reconocimiento tras quedar segundo en la novena etapa en Siena. Acumuló un tiempo de 33:36.45 minutos. Una vez más, el deportista logró dejar a México en lo más alto.

¿Cuántos idiomas habla Isaac del Toro a sus 21 años?

Luego de dejar atrás su tierra natal para perseguir el sueño del ciclismo, el joven deportista se vinculó fuertemente con otras culturas. Entre ellas destaca la de Italia. Por este motivo, Isaac habla con fluidez el idioma italiano.

Sin embargo, su experiencia en competiciones y viajes deportivos también lo han llevado a hablar con fluidez el inglés. De esta manera, habla tres idiomas, ya que el español es su lengua natal.

¿Cuáles son los títulos que ha ganado Isaac del Toro en su carrera?

Luego de iniciarse en ciclismo de montaña, ciclocross y rutas guiadas, Isaac del Toro continuó su carrera residiendo en Europa. Allí entrena para su equipo profesional: UAE Team Emirates XRG. Estos son los logros que ha cosechado a su corta edad: