¿Cuántos idiomas habla el ciclista Isaac del Toro?
Isaac del Toro se consagró líder del Giro de Italia 2025 y pudo portar la maglia rosa. A lo largo de su exitosa carrera, aprendió a hablar otros idiomas además del español natal.
Isaac del Toro hizo historia en el ciclismo y se quedó con la maglia rosa en el Giro de Italia 2025. El ciclista bajacaliforniano persiguió su sueño desde chico y en la actualidad es dueño de una gran carrera deportiva a sus 21 años. Su conocimiento, formación, experiencia y entrenamientos alrededor del mundo le han permitido dominar con fluidez varios idiomas.
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Estos son los logros acumulados antes de consagrarse como líder en el certamen europeo. Del Toro consiguió el reconocimiento tras quedar segundo en la novena etapa en Siena. Acumuló un tiempo de 33:36.45 minutos. Una vez más, el deportista logró dejar a México en lo más alto.
¿Cuántos idiomas habla Isaac del Toro a sus 21 años?
Luego de dejar atrás su tierra natal para perseguir el sueño del ciclismo, el joven deportista se vinculó fuertemente con otras culturas. Entre ellas destaca la de Italia. Por este motivo, Isaac habla con fluidez el idioma italiano.
Sin embargo, su experiencia en competiciones y viajes deportivos también lo han llevado a hablar con fluidez el inglés. De esta manera, habla tres idiomas, ya que el español es su lengua natal.
¿Cuáles son los títulos que ha ganado Isaac del Toro en su carrera?
Luego de iniciarse en ciclismo de montaña, ciclocross y rutas guiadas, Isaac del Toro continuó su carrera residiendo en Europa. Allí entrena para su equipo profesional: UAE Team Emirates XRG. Estos son los logros que ha cosechado a su corta edad:
- Campeón del Tour de l’Avenir o Tour de Francia Sub-23 2023
- 3° lugar del Down Under de Australia 2024
- Campeón de la Vuelta a Asturias 2024
- 1° puesto en Milano-Turín 2025
- 2° puesto en el Giro de Italia 2025 y maglia blanca
- 1° puesto en el Tour de Austria 2025
- 1° puesto en la Clásica Terres de l'Ebre 2025
- 2° puesto en Prueba Villafranca-Ordiziako Klasikoa 2025