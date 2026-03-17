Isaac del Toro va por otro golpe histórico en la Milano-San Remo

El 2026 se está convirtiendo en el año de consolidación para Isaac del Toro, quien atraviesa el mejor momento de su carrera y no baja el ritmo en el exigente calendario europeo.

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Tras un arranque de temporada que lo puso en el radar del ciclismo internacional, el mexicano ya tiene en la mira su siguiente desafío: la Milano-San Remo, una de las competencias más prestigiosas del mundo y considerada el primer "monumento" del año.

La llamada "Classicissima" se disputará el próximo 21 de marzo con un recorrido de 298 kilómetros desde Milán hasta la costa de Liguria, consolidándose como la carrera de un día más larga del calendario. Sin embargo, el reto no será sencillo para Del Toro, compartirá pelotón con auténticas estrellas como Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel, en una prueba que marcará el inicio de la primavera europea y pondrá a prueba su resistencia y estrategia.

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Un arranque de temporada que ilusiona a México

El presente de Isaac del Toro no es casualidad. El joven de 22 años ha tenido un inicio de temporada espectacular que lo confirma como una de las grandes promesas del ciclismo mundial.

Su primera gran actuación llegó en el UAE Tour, donde se quedó con el primer lugar y asumió un rol protagónico dentro de su equipo. Después, en la Strade Bianche, aunque trabajó como apoyo para Pogacar, logró subirse al podio con un tercer lugar que llamó la atención del pelotón internacional.

El punto más alto llegó en la Tirreno-Adriático, donde hizo historia al convertirse en el primer mexicano en ganar la competencia, consolidando un logro sin precedentes para el ciclismo nacional.

¿Qué papel jugará en la Classicissima?

De cara a la Milano-San Remo, el rol de Isaac del Toro estará influenciado por la presencia de Pogacar dentro del equipo UAE Team Emirates. Todo apunta a que el mexicano trabajará como gregario del esloveno, priorizando la estrategia colectiva. Sin embargo, su nivel actual abre la posibilidad de que tenga libertad en momentos clave de la carrera.

Ya ha demostrado que puede competir al tú por tú con la élite, y no se descarta que pueda colarse en la pelea por los primeros lugares. Un podio en la Milano-San Remo no solo sería otro resultado histórico, sino la confirmación de que Isaac del Toro está listo para convertirse en protagonista del ciclismo mundial. México tiene nuevo referente sobre ruedas… y va por más.

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