Isaac del Toro hace historia y va por más

El ciclismo mexicano vive un momento histórico gracias al talento de Isaac del Toro, quien continúa firmando una temporada espectacular en el arranque del 2026.

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El joven pedalista mantiene la inercia ganadora del año pasado y ya presume dos triunfos absolutos en sus primeras tres competencias del calendario. El logro más reciente llegó el domingo 15 de marzo, cuando el mexicano conquistó la Tirreno-Adriático, convirtiéndose en el primer ciclista mexicano en ganar esta prestigiosa competencia del calendario internacional.

Del Toro completó la carrera con un tiempo total de 28:02:14, suficiente para imponerse con autoridad sobre el estadounidense Matteo Jorgenson, a quien superó por 40 segundos en la clasificación general. Con este resultado, el ciclista mexicano sigue consolidándose como una de las grandes revelaciones del pelotón internacional y mantiene el enfoque puesto en su gran objetivo de la temporada: llegar en la mejor forma posible a su debut en el Tour de Francia.

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El siguiente desafío: la histórica Milano-Sanremo

Después de su triunfo en la Tirreno-Adriático, Isaac del Toro no baja la intensidad y ya tiene en la mira su siguiente desafío dentro del UCI World Tour.

El mexicano competirá el sábado 21 de marzo en la Milano-Sanremo, una de las carreras más emblemáticas del ciclismo mundial y considerada el primer "monumento" de la temporada. La edición 117 de esta clásica italiana tendrá un recorrido exigente de 298 kilómetros, con un desnivel positivo acumulado de 2,608 metros. La ruta conectará las regiones de Lombardía y Liguria, iniciando en Pavia y finalizando en Sanremo.

Además, la prueba contará con seis subidas categorizadas que pondrán a prueba la resistencia del pelotón. Como novedad para esta temporada, el recorrido será nueve kilómetros más largo que el de 2025.

Una carrera con historia y puntos importantes

La Milano-Sanremo no solo destaca por su tradición, sino también por su impacto en el ranking mundial del ciclismo. El ganador de la competencia se llevará 800 puntos para la clasificación internacional, mientras que el segundo lugar sumará 640 y el tercero obtendrá 520 unidades.

Para Isaac del Toro, esta carrera representa la octava competencia de su calendario en lo que va del año y otra oportunidad para seguir dejando huella en el ciclismo internacional. Con la confianza que le dio su histórica victoria en la Tirreno-Adriático, el ciclista mexicano buscará seguir brillando en Europa y continuar construyendo una temporada que ya empieza a ser memorable para el deporte mexicano.

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