Isaac del Toro ya tiene planes para el 2026; este es su calendario del siguiente año

La locura por Isaac del Toro se fue desatando poco a poco mientras transcurría el 2025, por lo que llegado el final de este año… la gente le tenía contemplado y estaba al pendiente de cada una de sus participaciones con su equipo. Ante eso, la afición se quedó con ganas de seguir confiando en el atleta mexicano, por lo que se reporta que estas serán sus carreras en el 2026.

¿Ya se sabe en qué carreras estará Isaac del Toro?

Con solo 22 años cumplidos en noviembre pasado, el nacido en Baja California concretó uno de los años más imperiales que algún mexicano consiguió en años recientes. Por ello, en estos momentos los aficionados quieren saber qué pasará con el oriundo de Ensenada. Y es que se confirmó cuáles serán las carreras del Torito… al menos de la primera mitad del 2026.

Incluso, se confirmó que el mexicano participará por primera vez en el Tour de France, lo cual es un sueño para él, tal como lo indicó en recientes declaraciones. Pero según el reporte de Domestique, Isaac correrá estos grandes circuitos.

Febrero - UAE Tour

Marzo - Strade Bianche

Marzo - Tirreno-Adriatico

Marzo - Milan-Sanremo

Abril - Itzulia Basque Country

Julio - Dauphiné

Julio - Tour de France

Torito al Tour de France 🚴‍♀️🇫🇷



Vía @Domestique___ este será el calendario de Isaac del Toro en la temporada 2026.



Para el UAE Tour, el circuito domestico del equipo de Isaac irá como líder.



En el Tour de France estará junto a Tadej Pogacar. pic.twitter.com/FNfATB8jlk — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) December 13, 2025

¿Cuándo iniciará el año de Isaac del Toro?

Según este calendario, el público mexicano solamente esperará un par de meses para ver a su gran figura. Su gran estrella iniciará sus actividades “en casa”, pues los Emiratos Árabes Unidos (de donde es su equipo) arrancarán el 16 de febrero hasta el 22 de ese mismo mes con los grandes circuitos para el ciclista tricolor.

En próximas semanas seguramente la información continuará respecto a dónde y cómo competirá, mientras tanto se está a la expectativa de lo que presuma en sus redes sociales. Y es que en días pasados publicó un mensaje de agradecimiento a todos sus cercanos y aficionados, pues su 2025 fue una experiencia maravillosa para él.