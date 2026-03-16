Él fue el último jugador mexicano en ser campeón de la NBA; ¿en qué año fue?

La NBA es una liga en donde, normalmente, no suele haber mucha presencia de jugadores mexicanos, pues son pocos los que han podido destacar en el baloncesto profesional. Ante ello, luce interesante conocer quién fue el último nacional en ser campeón en esta competitiva liga.

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Con nombres como Michal Jordan, LeBron James, el Magic Johnson, etcétera, son pocos los jugadores mexicanos que han podido destacar dentro del máximo nivel del baloncesto. Uno de ellos fue precisamente Juan Toscano, quien hace unos años alcanzó la gloria más grande de la NBA.

¿Quién es Juan Toscano y cuándo fue campeón de la NBA?

Nacido en California, pero con raíces mexicanas por su madre, Juan Toscano ha sido el único mexicano en lograr el campeonato de la NBA en la historia de esta Liga, cuya existencia tiene prácticamente ocho décadas. Esta situación habla de lo difícil que es lograr la gloria en el baloncesto norteamericano.

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Fue durante la temporada 2021 - 2022 que Juan Toscano se quedó con el campeonato de la NBA de la mano de los Golden State Warriors, quienes en seis juegos vencieron a los Boston Celtics. Con ello, Toscano alcanzó la gloria como un elemento importante para su institución.

Hoy en día, el jugador mexicano de 1.98 metros de altura ya se encuentra fuera de la NBA después del paso que tuvo por instituciones como Golden State, Los Lakers y los Utah Jazz. Ahora, Toscano defiende los colores del Pallacanestro Trieste, equipo de la Lega Basket Serie A de Italia.

¿Qué otros jugadores mexicanos han estado en la NBA?

Juan Toscano no es el único jugador mexicano que ha tenido una trayectoria interesante dentro de la NBA, pues junto a él aparecen otros elementos como Jaime Jáquez Jr, Eduardo Nájera, Horacio Llamas, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez, por citar algunos ejemplos.