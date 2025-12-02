TV Azteca transmitirá la pelea de Isaac “Pitbull” Cruz vs Lamont Roach jr EN VIVO por Box Azteca
Este sábado 6 de diciembre los aficionados podrán disfrutar de una velada imperdible con la transmisión EN VIVO de la pelea entre Isaac “Pitbull” Cruz y el estadounidense Lamont Roach Jr, a través de la señal de Box Azteca, la casa del boxeo en México y en todo el mundo.
El combate promete ser uno de los más emocionantes del año, pues enfrenta a dos pugilistas que llegan en gran momento y con la ambición de consolidarse en la élite mundial y que disputarán el título interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que tiene en sus manos el pugilista mexicano. Pelea que se llevará a cabo en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, casa del equipo de la NBA Spurs con una capacidad para 19 mil aficionados.
Pitbull” Cruz, convertido en uno de los favoritos de la afición mexicana por su estilo agresivo y su capacidad de ir siempre hacia adelante, buscará demostrar que está listo para retener la corona. Por su parte, Roach Jr, con experiencia y técnica depurada, intentará frenar el ímpetu del capitalino y dar la sorpresa frente a un público que estará volcado con el boxeador azteca.
¿Dónde ver la pelea del Pitbull Cruz vs Lamont Roach Jr?
Fiel a su tradición de llevar las mejores peleas a los hogares mexicanos, Box Azteca contará con la narración y análisis de su reconocido equipo de expertos, Eduardo Lamazón, Julio César Chávez, Rodolfo Vargas, Rafael Ayala y César Castro, quienes acompañarán cada round con la pasión que caracteriza a TV Azteca a partir de las 23:00 horas tiempo del centro de México.
Además, la transmisión será multiplataforma: los aficionados podrán seguir la pelea tanto en televisión abierta como en las plataformas digitales de TV Azteca, garantizando que nadie se pierda un solo detalle de esta batalla.