TV Azteca transmitirá la pelea de Isaac “Pitbull” Cruz vs Lamont Roach jr EN VIVO por Box Azteca

Este sábado 6 de diciembre los aficionados podrán disfrutar de una velada imperdible con la transmisión EN VIVO de la pelea entre Isaac “Pitbull” Cruz y el estadounidense Lamont Roach Jr, a través de la señal de Box Azteca, la casa del boxeo en México y en todo el mundo.

“El Güerito de Tepito Habla Tras su Victoria en Arabia: Entrevista Exclusiva”

El combate promete ser uno de los más emocionantes del año, pues enfrenta a dos pugilistas que llegan en gran momento y con la ambición de consolidarse en la élite mundial y que disputarán el título interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que tiene en sus manos el pugilista mexicano. Pelea que se llevará a cabo en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, casa del equipo de la NBA Spurs con una capacidad para 19 mil aficionados.

También te puede interesar:



Pitbull” Cruz, convertido en uno de los favoritos de la afición mexicana por su estilo agresivo y su capacidad de ir siempre hacia adelante, buscará demostrar que está listo para retener la corona. Por su parte, Roach Jr, con experiencia y técnica depurada, intentará frenar el ímpetu del capitalino y dar la sorpresa frente a un público que estará volcado con el boxeador azteca.

¿Dónde ver la pelea del Pitbull Cruz vs Lamont Roach Jr?

Fiel a su tradición de llevar las mejores peleas a los hogares mexicanos, Box Azteca contará con la narración y análisis de su reconocido equipo de expertos, Eduardo Lamazón, Julio César Chávez, Rodolfo Vargas, Rafael Ayala y César Castro, quienes acompañarán cada round con la pasión que caracteriza a TV Azteca a partir de las 23:00 horas tiempo del centro de México.

Además, la transmisión será multiplataforma: los aficionados podrán seguir la pelea tanto en televisión abierta como en las plataformas digitales de TV Azteca, garantizando que nadie se pierda un solo detalle de esta batalla.

