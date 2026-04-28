Nadie lo quería en el club, hoy es la CARTA FUERTE del América para la Liguilla

Una de las razones por las que el Club América llega a la Liguilla del futbol mexicano como un candidato fuerte para el título del Clausura 2026 deriva de las increíbles variantes que su técnico, André Jardine, ha encontrado en algunos futbolistas que fueron banca durante mucho tiempo.

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El ejemplo perfecto de lo anterior es Isaías Violante, jugador mexicano que pasó a ser suplente a sumar una importante cantidad de minutos en los últimos juegos previos a la Liguilla. Por tal motivo, vale conocer más respecto al despunte que ha tenido en el terreno de juego.

Isaías Violante, de ser suplente a convertirse en la carta fuerte del Club América

A pesar de la lesión que lo marginó durante varios partidos, la realidad es que Isaías Violante ha sabido responder como suplente en el Club América, institución en la que suma un gol y dos asistencias en el Clausura 2026, números que lo han ayudado a sumar cada vez más minutos.

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De hecho, Violante logró la titularidad en el penúltimo juego del América ante León, uno de los mejores partidos que el club ha tenido en la temporada. Además, el mexicano destaca por su plurifuncionalidad, pues puede jugar por ambas bandas como lateral, carrilero o extremo.

Todos estos puntos lo colocan como una carta fuerte para Andre Jardine considerando las bajas que el club ha tenido por lesiones, así como por las ausencias que tendrá en la Liguilla por la Copa Mundial de la FIFA 2026 que el mexicano bien puede sustituir en el campo.

¿Cuáles son las principales características de Isaías Violante?

Además de su plurifuncionalidad en el campo, Isaías Violante cuenta con un excelente recorrido por las bandas a través de su sacrificio defensivo y regate a la hora de ofender. Del mismo modo, suele salir avante del mano a mano y, finalmente, cuenta con un gran golpeo de balón con el botín derecho pese a ser zurdo por naturaleza.