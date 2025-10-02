3 claves para saber del supuesto romance entre Isaías Violante y Annie Karich en el América

deportes
José Alejandro
Isaías Violante y Annie Karich han sido tendencia en redes sociales por un supuesto romance entre los jugadores del América. Sin embargo, fue la jugadora estadounidense quien dejó en claro que solo son buenos amigos cuando se le preguntó previo al duelo del conjunto femenil y el Orlando Pride, donde juega la mexicana más cara del mercado . Este supuesto amorío inundó el Internet, pero para entender cómo surgió aquí te dejamos 3 claves sobre ello.

1. Salida entre ambos jugadores
Isaías Violante, quien dejó un equipo campeón para llegar al América , y Annie Karich tuvieron una suerte de cita en una función de lucha libre, pues así lo dejaron ver ambos jugadores en sus redes sociales, aunque de una manera un poco misteriosa, ya que publicaron fotografías en las que dejaron entrever un supuesto romance. Todo ello comenzó cuando el mexicano le dio un like a una foto de la estadounidense en Instagram.

Isaías Violante y Annie Karich
@isaias_vr y @anniekarich
Isaías Violante y Annie Karich son futbolistas del América y solo son buenos amigos, según la estadounidense

2. El supuesto romance
Las fotografías que publicaron en sus historias Isaías Violante y Annie Karich explotaron las redes sociales, pues los aficionados dedujeron que los jugadores tenían una relación más allá del compañerismo y más que nada porque los futbolistas no salieron a desmentir tal rumor.

3. El rechazo de Annie Karich a Isaías Violante
Annie Karich confirmó que no tiene una relación con Isaías Violante cuando se le preguntó, pues solo son buenos amigos y todo ello gracias a que el club organiza eventos en el que reúne tanto al equipo femenil como al varonil.

Los comentarios que dejó el “NO” de Annie Karich a Isaías Violante

Annie Karich mencionó que Isaías Violante solo es un buen amigo y que no tiene una relación amorosa con él, declaración que provocó una inundación de comentarios en la red social de X, pues aficionados lo catalogaron como una mandada a la “friendzone”.

¿Quiénes son Isaías Violante y Annie Karich, jugadores que supuestamente tenían un romance?

Isaías Violante es un jugador que se desempeña como extremo y recién acaba de llegar al América en el Apertura 2025. El mexicano surgió de las Fuerzas Básicas del Toluca, club con el que salió campeón en el Clausura 2025, pero debido a que no tenía el puesto asegurado, decidió aceptar la oferta de las Águilas.

Annie Karich es una futbolista estadounidense de 21 años que llegó al América Femenil en este 2025. La mediocampista rápidamente se ganó un lugar en el cuadro titular del entrenador Ángel Villacampa.

Club América
América Femenil
