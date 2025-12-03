La ida de la semifinal entre Tigres vs Cruz Azul ya tiene árbitro
Ya hay designación para la semifinal de ida entre los de la U de Nuevo León y la Máquina de Cruz Azul. Todo listo para el gran duelo de semifinales
Cruz Azul se medirá a los Tigres de la U de Nuevo León el próximo miércoles y sábado, los mismos días de la serie entre Toluca y Rayados.
Cruz Azul tiene un calendario complicado debido a que el próximo domingo viaja a Catar para encarar la Copa Intercontinental donde en el Derbi de las Américas jugará en contra del Flamengo, campeón de la Copa Libertadores. Debido al trayecto tan largo que tendrá una escala en Monterrey antes de volar al medio oriente, la solicitud de que se disputará esta serie en miércoles y sábado.
El juez ya dirigió a ambos clubes
El árbitro designado para este partido de ida es Ismael Rosario López, quien lleva ocho partidos como árbitro central en este Apertura 2025 y casualmente pitó el Tigres vs Cruz Azul en la Jornada 12 de la fase regular donde empataron a un gol.
Ese es el único partido en el que le ha pitado a los Tigres de la U de Nuevo León; sin embargo a la Máquina también le pitó en el partido frente a Bravos de Juárez en donde ganaron tres goles a dos.
Cruz Azul va por todo
Por otro lado, el director técnico celeste, Nicolás Larcamón habló sobre la victoria frente a Chivas, destacando el buen trabajo del Rebaño Sagrado en esta serie y el cierre de torneo.
“Hoy terminamos de eliminar a uno de los mejores equipos que cerró el campeonato, sino el mejor, y nos alcanzó para clasificar. Fue una serie sumamente disputada, el primer tiempo fue para ellos. Ellos tienen una propuesta de una intensidad, de una agresividad que les dio muchísima eficacia”, mencionó el director técnico de Cruz Azul.
