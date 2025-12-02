¡De no creer! La IA revela cuántos metros por encima del travesaño pasó el penal de Chicharito Hernández
Tras un minucioso análisis sobre el penal fallado por Chicharito Hernández ante Cruz Azul, la IA de Gemini reveló cuántos metros se elevó el balón
Chicharito Hernández jamás olvidará la noche del domingo 30 de noviembre, fecha en la que Chivas fue eliminado en cuartos de final del Apertura 2025 a manos de Cruz Azul y, en gran parte, por su propia responsabilidad. El delantero de 37 años tuvo la oportunidad de marcar desde los doce pasos en el minuto 85 de partido, cuando el marcador estaba igualado en 2-2. Sin embargo, su remate se fue desviado por encima del larguero , acabando con las esperanzas del Guadalajara.
La inteligencia artificial revela qué tan malo fue el remate de Chicharito Hernández
En este contexto, la inteligencia artificial de Gemini analizó fotograma por fotograma el penalti lanzado por Chicharito Hernández y llegó a la conclusión de que el balón superó al travesaño entre 1,5 y 2,5 metros de altura. La herramienta creada por Google mencionó que el esférico tomó una trayectoria ascendente y muy pronunciada, estando lejos de conectar con la portería de Cruz Azul.
Teniendo en cuenta que la altura reglamentaria del travesaño de una portería de futbol es de 2,44 metros y tomando como referencia el punto más alto de la trayectoria del balón, en relación con el nivel del suelo, lo colocaría aproximadamente entre los 3.9 y 4.9 metros de altura. Sin lugar a dudas, fue una ejecución que quedará enmarcada en la mente de Chicharito por años, pues tuvo en sus manos el pase a semifinales de la Liga BBVA MX.
El triste adiós de Chicharito Hernández en Chivas— David Medrano Mora (@deividmedrano) December 1, 2025
Es leyenda pero que no regrese más al Guadalajara ❌ pic.twitter.com/lvk9rRF8NU
TE PUEDE INTERESAR:
- HISTORIA: México GOLEA 14-0 y sueña con ser el gran favorito en la próxima Copa del Mundo
- Sin importar que pase en el duelo con Cruz Azul, este jugador tendría los días contados en Chivas
- Es casi un hecho que Sergio Ramos saldrá de Rayados y este equipo se adelanta en su fichaje para el 2026
Cabe destacar que esto se trata de una estimación visual subjetiva basada en el ángulo de la cámara y la referencia de la portería, y no un dato de ingeniería o de medición deportiva precisa. Por este motivo, los datos pueden ser cercanos, pero no exactos a lo que sucedió en realidad.
Chicharito cierra una segunda etapa para el olvido en Chivas
Javier Hernández regresó a Chivas en enero de 2024 para afrontar el Clausura de ese mismo año. Ya han pasado prácticamente dos años desde su regreso a tierras tapatías y el atacante con pasado en el Real Madrid estuvo muy lejos de afianzar su título de ‘ídolo de Chivas’.
En total, logró disputar 40 partidos con el Rebaño, pero apenas consiguió marcar 4 goles y repartir 1 asistencia. Su vuelta al futbol mexicano estuvo enmarcada por hechos polémicos en redes sociales, constantes lesiones y poco rendimiento futbolístico dentro del terreno de juego. Con su contrato ya finalizado, Chicharito buscará terminar con su carrera lejos de la Liga BBVA MX.