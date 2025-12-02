¡De no creer! La IA revela cuántos metros por encima del travesaño pasó el penal de Chicharito Hernández

Chicharito Hernández jamás olvidará la noche del domingo 30 de noviembre, fecha en la que Chivas fue eliminado en cuartos de final del Apertura 2025 a manos de Cruz Azul y, en gran parte, por su propia responsabilidad. El delantero de 37 años tuvo la oportunidad de marcar desde los doce pasos en el minuto 85 de partido, cuando el marcador estaba igualado en 2-2. Sin embargo, su remate se fue desviado por encima del larguero , acabando con las esperanzas del Guadalajara.

La inteligencia artificial revela qué tan malo fue el remate de Chicharito Hernández

En este contexto, la inteligencia artificial de Gemini analizó fotograma por fotograma el penalti lanzado por Chicharito Hernández y llegó a la conclusión de que el balón superó al travesaño entre 1,5 y 2,5 metros de altura. La herramienta creada por Google mencionó que el esférico tomó una trayectoria ascendente y muy pronunciada, estando lejos de conectar con la portería de Cruz Azul.

Teniendo en cuenta que la altura reglamentaria del travesaño de una portería de futbol es de 2,44 metros y tomando como referencia el punto más alto de la trayectoria del balón, en relación con el nivel del suelo, lo colocaría aproximadamente entre los 3.9 y 4.9 metros de altura. Sin lugar a dudas, fue una ejecución que quedará enmarcada en la mente de Chicharito por años, pues tuvo en sus manos el pase a semifinales de la Liga BBVA MX.

El triste adiós de Chicharito Hernández en Chivas



Es leyenda pero que no regrese más al Guadalajara ❌ pic.twitter.com/lvk9rRF8NU — David Medrano Mora (@deividmedrano) December 1, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe destacar que esto se trata de una estimación visual subjetiva basada en el ángulo de la cámara y la referencia de la portería, y no un dato de ingeniería o de medición deportiva precisa. Por este motivo, los datos pueden ser cercanos, pero no exactos a lo que sucedió en realidad.

Chicharito cierra una segunda etapa para el olvido en Chivas

Javier Hernández regresó a Chivas en enero de 2024 para afrontar el Clausura de ese mismo año. Ya han pasado prácticamente dos años desde su regreso a tierras tapatías y el atacante con pasado en el Real Madrid estuvo muy lejos de afianzar su título de ‘ídolo de Chivas’.

En total, logró disputar 40 partidos con el Rebaño, pero apenas consiguió marcar 4 goles y repartir 1 asistencia. Su vuelta al futbol mexicano estuvo enmarcada por hechos polémicos en redes sociales, constantes lesiones y poco rendimiento futbolístico dentro del terreno de juego. Con su contrato ya finalizado, Chicharito buscará terminar con su carrera lejos de la Liga BBVA MX.