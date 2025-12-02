¿Lista negra? Estos cuatro extranjeros quedaron a deber en el Apertura 2025 y podrían salir del América en 2026

El Club América no ha tenido el 2025 que esperaba, sobre todo tras haber sido tricampeón del futbol mexicano durante el año pasado. A lo largo de la temporada, las Águilas demostraron que están en su peor momento desde la llegada de André Jardine , por lo que la directiva ya se encuentra trabajando para armar un plantel competitivo de cara al 2026. En este sentido, cuatro jugadores extranjeros podrían estar atravesando sus últimos días como americanistas.

Los cuatro jugadores extranjeros que podrían salir del América en 2026

1. Víctor Dávila

A pesar de haber tenido momentos buenos con la camiseta del América, Víctor Dávila se ha mostrado muy inconsistente durante el 2025. Los aficionados no terminan de convencerse con el nivel demostrado por el chileno y creen que es necesario contratar a un nuevo delantero en su lugar. Al ser extranjero, podría ser utilizado como moneda de cambio para ejercer la llegada de un jugador de alta calidad .

2. Igor Lichnovsky

Comenzó el Apertura 2025 siendo titular, pero su rendimiento irregular hicieron que Ramón Juárez lo supere en la consideración del cuerpo técnico azulcrema. Su nivel estuvo lejos de ser apto para representar al América durante el último semestre y, al igual que Dávila, sería una de las primeras opciones a vender en el próximo libro de pases para liberar una plaza de jugador extranjero.

3. Rodrigo Aguirre

Fue uno de los delanteros que más minutos sumó a lo largo del Apertura 2025 debido a las numerosas bajas que sufrió el América en dicha posición. Sin embargo, el ariete uruguayo estuvo lejos de mostrar su mejor nivel, sumando apenas 4 goles en 16 partidos jugados dentro de la Liga BBVA MX. La directiva podría buscarle una salida en el mercado invernal.

4. Javairo Dilrosun

El extremo neerlandés se encuentra borrado del primer equipo y actualmente se desempeña en la Sub-21. Jardine no lo tiene en consideración y su opinión tampoco cambiará de cara al Clausura 2026, por lo que Javairo Dilrosun está esperando su oportunidad para ser transferido a otro equipo, ya sea de la Liga BBVA MX u otra liga extranjera.

La racha que se terminó para el América de André Jardine tras la eliminación

Luego de ser eliminado del Apertura 2025 a manos de Monterrey, el América cortó con una racha sin precedentes. Resulta que las Águilas siempre habían alcanzado la final de la Liga BBVA MX desde que el timonel brasileño se unió al conjunto azulcrema. Desde su arribo a Coapa, Jardine acumuló 3 títulos y 1 subcampeonato, números que ningún entrenador había logrado conseguir en la etapa moderna del futbol mexicano.