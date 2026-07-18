El Mundial 2026 lo llevó directo al Bayern Múnich; así pagó casi 1,000 millones por él

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido el parámetro perfecto para que distintos jugadores puedan sobresalir a nivel individual en la búsqueda de un mejor contrato para la siguiente temporada, hecho que ha logrado un futbolista que se ha vuelto la estrella de su Selección.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Marruecos ha tenido un performance significativo en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 y lo anterior se debe, en gran medida, a Ismael Saibari, su centro delantero titular que pasó de formar parte del PSV a, ahora, ser el refuerzo de lujo del Bayern Múnich de la primera división alemana.

¿Quién es Ismael Saibari y por qué el Mundial 2026 le cambió la vida?

Ismael Saibari llegó como una de las piezas más importantes de la Selección de Marruecos para esta Copa Mundial de la FIFA 2026 por lo hecho en la última temporada con el PSV, escuadra en donde, en el pasado, estuvieron mexicanos como Hirving Lozano y Erick Gutiérrez.

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Sin embargo, la participación que ha tenido en la Copa Mundial 2026 ha sido tan increíble que el Bayern Múnich no tuvo problemas en pagar una buena cantidad de dinero por él para convertirlo en su refuerzo de cara a la siguiente temporada, misma en donde estará a lado de Harry Kane.

Cabe mencionar que Ismael Saibari cuenta con apenas 25 años de edad, por lo que está en plenitud a nivel físico. Además, el marroquí anotó 42 anotaciones en la etapa que vivió en el PSV, números suficientes para llamar la atención de un gigante del futbol del viejo continente.

¿Cuánto pagó el Bayern Múnich por Ismael Saibari?

Distintos reportes sostienen que el Bayern Múnich de Alemania pagó alrededor de 55 millones de euros para traerlo desde el PSV una vez que termine su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, esto a través de un contrato que lo vincula con el club hasta junio del 2031.