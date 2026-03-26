Javier Aguirre CALIFICA la cancha del Estadio Banorte (antes Azteca), a días de su reinauguración en el México vs Portugal

Previo al duelo ante Portugal, Javier Aguirre habló en conferencia de prensa sobre la reinauguración del Estadio Banorte, considerándolo el marco ideal para medir a la Selección Mexicana a escasos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El técnico no ocultó su emoción tras volver al inmueble ya renovado, destacando tanto las condiciones del campo como el ambiente que se vivirá en las gradas. “El Azteca está hermoso, de verdad. La cancha está primorosa, el escenario es una fiesta y Portugal. ¿Qué mejor escenario para los jugadores? Somos unos privilegiados”, afirmó.

Estadio Banorte (Azteca) |MEXSPORT

Más allá de la estética, Aguirre dimensionó el valor competitivo del encuentro. Considera que enfrentar a un rival europeo de primer nivel, en un contexto como este, representa una de las últimas pruebas reales antes de definir la lista final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En esa línea, el estratega entiende el partido como un punto de evaluación integral: rendimiento, carácter y adaptación a la presión. “En la reapertura del Banorte, y con un rival de este tamaño, es el mejor ensayo para el 11 de junio”, sentenció.

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“El orgullo de estar defendiendo tu camiseta en tu casa” 🇲🇽🫡



El 'Vasco' aseguró que la reinauguración del Estadio Banorte será todo un éxito y que las condiciones del inmueble son excelentes 🤩🏟️ #MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/gI0QVJH465 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 26, 2026

¿Cuándo es el partido inaugural del Estadio Banorte entre México y Portugal?

El partido de reinauguración del Estadio Banorte entre México y Portugal se jugará este sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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¡Histórico! El Estadio Banorte, el primer estadio en ser tres veces mundialista

El renovado Estadio Banorte se consolida como un recinto único en la historia del futbol al convertirse en el primero en albergar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).

El inmueble, conocido durante décadas como el Coloso de Santa Úrsula, fue sometido a un proceso de modernización para cumplir con los estándares internacionales, incorporando mejoras en infraestructura, tecnología y experiencia para los aficionados.

Su cancha ha sido escenario de momentos icónicos del futbol mundial, incluyendo las consagraciones de Pelé y Diego Armando Maradona, lo que refuerza su peso simbólico de cara a una nueva Copa del Mundo.

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