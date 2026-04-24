Estos son los nombres que suenan para sustituir a Iván Alonso como directivo de Cruz Azul

La situación por la que atraviesa Cruz Azul es una de las más complicadas que el club ha tenido en los últimos dos años. Y es que, más allá de los resultados, la escuadra cementera ha entrado en un bache negativo que ha afectado directamente el rendimiento de los jugadores.

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Ante esta situación, desde la directiva cementera no se descartan cambios importantes para el siguiente torneo y, dentro de estos, la continuidad de Iván Alonso estaría en duda. Por tal motivo, vale conocer las principales razones detrás de esta posible decisión.

¿Por qué Iván Alonso saldría de Cruz Azul?

Gerardo González, periodista que sigue de cerca el presente de Cruz Azul, señaló que si el club no consigue el título de Liga la presidencia estaría considerando seriamente reestructurar al equipo, lo cual haría que su director deportivo, el uruguayo Iván Alonso, abandone la institución. Esto no solo se debe a los resultados, sino a una guerra interna que existe dentro del cuadro capitalino.

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De hecho, el periodista Agustín de León sostiene que Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, ya habría tenido algunas reuniones el año pasado con elementos como Humberto Valdés y Luis Manuel Salvador, allegado al club y experto en este puesto, respectivamente hablando.

Cabe mencionar que, de acuerdo con Bolavip, desde que Iván Alonso se convirtió en Director Deportivo Cruz Azul ha gastado alrededor de 150 millones de dólares en fichajes, mismos que únicamente han servido para la obtención de la Concachampions pasada de la mano de Vicente Sánchez.

¿Contra qué equipo cerrará Cruz Azul la temporada regular?

Después de los últimos dos resultados ante Xolos de Tijuana y Querétaro, vale decir que Cruz Azul cerrará la temporada regular del Clausura 2026 enfrentando a los Rayos del Necaxa. El duelo se llevará a cabo este domingo 26 de abril en punto de las 19:00 horas dentro de la cancha del Estadio Cuauhtémoc.