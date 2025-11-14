Todos los días que J.J. Macías ha estado fuera por lesión

El futbol ha sido injusto con José Juan Macías, un delantero diferente, decidido a conquistar el futbol mexicano, pero el destino le jugó otra historia.

En Chivas, dos roturas de ligamento lo dejaron fuera de las canchas más de 490 días. Pese a todo, Macías regresó en 2025 con fuerza. Cuando todo parecía acabarse, Pumas confió en él cuando nadie más lo hizo y, tras un inicio prometedor, marcó cuatro goles.

“Cuando surgió la noticia de que podía venir acá, la realidad es que lloré, porque nadie se lo imaginaba. Después de salir de Santos, irme a Europa, allá entrenar y todo, poder tener una pretemporada, este es el mejor de los escenarios posibles, porque llegar a un grande”, dijo Macías en su llegada esperanzadora a Pumas.

Lesión tras lesión, toda su carrera

Macías no jugaba más de 300 minutos en un solo torneo desde el Clausura 2022, cuando todavía defendía la playera de Chivas. Pero ahora, una vez más, la pesadilla se repite. Aun así, Pumas no le suelta la mano, porque mientras Macías siga creyendo y soñando, siempre habrá esperanza de verlo volver más fuerte que nunca. En total, Macías acumulará más de 800 días fuera del campo.

El jugador felino espera volver una vez más a las canchas y demostrar que su mente y corazón pueden más que las lesiones. Pumas deberá afrontar el Play-In ante Pachuca sin su ‘9’. El canterano Santiago López sería clave para Efraín Juárez en este duelo.

Muchas bajas en Pumas por Fecha FIFA

Juárez perderá a varios jugadores titulares debido a la Fecha FIFA; es el caso de figuras como Keylor Navas, Álvaro Angulo, Ángel Azuaje, “Coco” Carrasquilla o Pedro Vite.

Los felinos suman casi 15 años sin levantar el título de la Liga BBVA MX , algo que esperan en el club pueda acabar pronto y regresen a esos años de gloria. La afición espera que Efraín Juárez pueda hacerle frente a esta nueva oportunidad en el Play-In y entren definitivamente a una nueva liguilla, en donde podrían encontrarse a los Diablos Rojos del Toluca.

