André Jardine se emociona y ahora sí conseguiría a su fichaje estrella para el Clausura 2026: es este crack

Mientras que hay malas noticias para el Club América sobre continuar en CDMX , también hay otras buenas, sobre todo para André Jardine, que tendría al fichaje estrella que tanto pedía para su equipo. Se trata del mediocentro que podría darle equilibrio a sus dirigidos en los partidos más importantes del año.

Así como hay jugadores del América que saldrían en el próximo mercado de pases , también hay otros que llegarían. Según trascendió en distintos sitios, Rodrigo Dourado estaría buscando una salida de Atlético San Luis. En ese sentido, hay distintos equipos de Brasil, de Estados Unidos y de México que lo buscan, entre ellos los de Coapa.

La salida de Dourado se podría dar porque ni el jugador ni el club estarían lo suficientemente interesados en que se dé continuidad al vínculo contractual. Para muchos el pivote brasileño de 31 años está para dar un salto a un equipo de mayor jerarquía, mientras que el cuerpo técnico del club tampoco siente que sea la figura del equipo, y muchas veces no juega.

🇧🇷 BRASILEIRO DE SAÍDA 🇧🇷



O brasileiro RODRIGO DOURADO não permanecerá no Atlético San Luís para 2026



Los números de Rodrigo Dourado en Atlético San Luis

Más cerca de los últimos puestos que de la clasificación a la Liguilla del Torneo Apertura 2025, Rodrigo Dourado supo ser lo bueno dentro de lo malo en Atlético San Luis, aunque muchas veces el entrenador no lo consideraba. Según BeSoccer, sus estadísticas en este semestre fueron:

Partidos jugados: 15

Encuentros disputados como titular: 11

Minutos en el campo de juego: 1,067

Goles: 0

Asistencias: 2

Tarjetas: 4 amarillas y 1 roja

¿Cuánto vale Rodrigo Dourado, el jugador que quiere André Jardine para el Club América?

De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en ponerle valores a los futbolistas, Rodrigo Dourado tiene un precio de mercado de 3 millones de euros (casi 64 millones de pesos mexicanos). A su vez, su contrato con Atlético San Luis se termina en junio de 2027, por lo que debería ser una operación de compra o préstamo.

Si bien puede ser un precio algo elevado para un jugador que no sería titular indiscutido, a la vez se trata de un futbolista que podría ser recuperado de la mano de André Jardine, el entrenador del América. ¿Llegará?