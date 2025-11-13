Las ausencias que marcarán a Pumas en el Play-In

Pumas tiene la preocupación de las bajas que tendrá para su duelo del Play-In ante Pachuca. Los felinos tendrán varias ausencias importantes debido a la Fecha FIFA.

Uno de ellos será el costarricense Keylor Navas, referente del equipo en este certamen. Otros jugadores que se suman a las bajas son Álvaro Angulo, Ángel Azuaje, "Coco" Carrasquilla o Pedro Vite.

Efraín perderá jugadores claves

A estas ausencias se suman los lesionados José Juan Macías, quien sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda, y Guillermo "Memote" Martínez, quien padece una lesión muscular. Esto significa que Pumas llegará mermado a este partido del Play-In y será un duelo complejo debido a este asunto.

"Me parece que tuvimos una temporada de 17 jornadas con altibajos, con momentos buenos y complicados, pero estoy muy contento y orgulloso de lo que ha mostrado el equipo. Han sido perseverantes, nunca se han caído. El equipo definió lo que es Pumas. Se lo dije allá dentro a los jugadores: esto es Pumas, esto representamos y esto es lo que quiere la gente", fueron las palabras de Efraín Juárez tras aquel triunfo ante Cruz Azul, el cual los tiene adentro del Play-In.

Carrasquilla ¿a disposición?

Otro tema que está latente en el club universitario es una posible inhabilitación de Carrasquilla, algo que esperan los felinos no suceda luego de darse a conocer la lesión del portero colombiano Kevin Mier.

"A veces se dice que no jugamos bien, pero la verdad es que este grupo nunca ha bajado los brazos pese a todas las adversidades. No he visto la jugada, pero en esa cuestión nosotros también tendríamos que pedir la inhabilitación del que le cae encima a Macías. ¿Quién es? Paradela, mira. Por favor, por favor, creo que mi equipo se ha mostrado siempre intenso, pero nunca siendo mala leche. Es futbol, no jodan, no hay que joder", sentenció el DT de Pumas.

