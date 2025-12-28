Jaime Jáquez Jr. lidera paliza del Heat y Miami aplasta a Pacers en casa

En la NBA, hay victorias que se explican por un ajuste táctico y otras que se resumen con una palabra: avalancha. Cuando un equipo acelera, corre la cancha, castiga cada error y convierte el segundo tiempo en un vendaval, el partido deja de ser un duelo y se transforma en un mensaje.

Jaime Jáquez Jr. fue figura con Miami Heat

Miami Heat venció 142-116 a los Indiana Pacers en el Kaseya Center, con Jaime Jáquez Jr. como uno de los grandes protagonistas. El mexicano terminó con 28 puntos y compartió el liderato anotador de Miami con Andrew Wiggins, también con 28, en un juego que se rompió por completo en el cierre.

El marcador final refleja la diferencia, pero el dato que retrata la magnitud del dominio está en el ritmo: Miami produjo 83 puntos en la segunda mitad, cifra que estableció un récord de franquicia para un medio tiempo. Además, el Heat ganó con fuerza desde la banca: sus suplentes superaron a los de Indiana 60-23, un contraste que explica por qué el juego se inclinó sin remedio en el complemento.

El partido de Indiana Pacers

Indiana, por su parte, sí tuvo un referente ofensivo: Pascal Siakam anotó 33 puntos, pero esa producción quedó aislada dentro de una noche con problemas para sostener la posesión. Los Pacers cometieron 26 pérdidas, una cifra enorme ante un rival que cuidó mejor el balón y convirtió errores en puntos.

La derrota además profundiza el mal momento de los Pacers ya que el resultado significó la octava caída consecutiva para Indiana. Del lado de Miami, el triunfo no solo suma en la tabla sino que también refuerza el impacto de Jáquez Jr., quien sigue como uno de los nombres más confiables del equipo cuando el partido pide carácter, contacto y puntos en momentos clave.

