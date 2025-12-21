El gesto que le costó caro a esta ESTRELLA de la NBA

En la NBA, el termómetro emocional sube rápido y, cuando el juego se aprieta, también sube el nivel de atención de la liga. Hay acciones que pasan como anécdota de partido y otras que, por reglamento y por imagen, terminan con recibo incluido. Y cuando el tema involucra a oficiales, el margen de tolerancia suele ser mínimo, aunque el marcador esté a favor.

Te puede interesar: Nadie lo esperaba: la NBA elige a Puerto Rico para una iniciativa ÉPICA

Marcus Smart es multado por la NBA

La noticia principal es que Marcus Smart, guardia de Los Angeles Lakers, fue multado con 35 mil dólares por realizar un gesto obsceno hacia un árbitro, de acuerdo con el anuncio de la liga. El incidente ocurrió al medio tiempo del triunfo de Los Ángeles 143-135 sobre Utah Jazz en Salt Lake City, en un cruce que se calentó justo cuando los Lakers se fueron al descanso con desventaja.

Según los reportes, Smart tuvo un intercambio con un oficial al salir de la cancha y después levantó el dedo medio. La acción derivó en falta técnica, la tercera para él en la temporada, y Utah abrió la segunda mitad con el tiro libre correspondiente antes de reanudarse el juego. En términos prácticos, no cambió el resultado final; en términos disciplinarios, sí tuvo consecuencias directas.

Señalan a ex-estrella de la NBA por escándalo de apuestas ilegales

El episodio además llega en un momento en el que Smart ha tenido un rol importante dentro de la rotación. En lo que va de la campaña, el veterano ha disputado 17 partidos, con 11 apariciones como titular, y promedia alrededor de 10.6 puntos por juego; en ese mismo encuentro ante Utah aportó 17 unidades en 28 minutos. Es decir: impacto en la duela, pero un costo alto por un segundo que la NBA considera fuera de línea.

Te puede interesar: Zapatillas de Kobe Bryant serán subastadas por más de $10 millones de dólares