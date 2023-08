Jaime Lozano habla por primera vez tras ganar la Copa Oro

En la despedida de la Selección Mexicana de Basquetbol antes de partir rumbo al Mundial se dio cita el estratega de la Selección Azteca de Futbol en la Copa Oro, Jaime Lozano, ya que fue uno de los invitados de honor para ocupar la primera fila del partido entre azteca y argentino en la Arena CDMX.

El “Jimmy” tomó la dirección técnica del combinado mexicano en uno de sus peores momentos en su historia reciente tras el fracaso en la Nations League, pero bajo su mando pudieron alzarse y conquistar por novena ocasión en la historia la Copa Oro de la CONCACAF; tras este resultado surgieron rumores en relación al interés de posibles clubes de la Liga BBVA MX en hacerse con sus servicios en caso de no ser el seleccionado para estar al frente de la Selección de México rumbo al Mundial del 2026.

Jaime Lozano responde sobre los supuestos rumores del interés de algunos clubes en sus servicios

“No (contactos con equipos tras ganar la Copa Oro), de momento estoy muy tranquilo, cuando las oportunidades llegan y las aprovechas siempre vendrán mejores oportunidades más adelante, por eso estoy tranquilo.

Me llegó una oportunidad en un momento en que no le esperaba y soy alguien que le gusta mucho prepararse y estar listo para cualquier circunstancia, cualquier opción, de momento tranquilo, así lo estuve durante la Copa Oro, sabía de la capacidad del equipo y sabía de la capacidad del cuerpo técnico y de mí”, comentó Jaime Lozano en relación a su estado de ánimo y sobre los posibles contactos por parte de equipos tras ganar la Copa Oro.

Jaime Lozano opina sobre ser la opción uno de los jugadores de la Selección Mexicana

Un amplio sector de los jugadores que fueron parte del título de la Copa Oro 2023 han declarado que les gustaría que Jaime Lozano sea el técnico designado por la FMF para que los comande de cara a la Copa del Mundo del 2026; uno de los principales argumentos es que bajo las órdenes del “Jimmy” se sienten cómodos.

“Cuando las cosas van bien, creo que ellos se sienten bien y están tranquilos, no me corresponde a mí decir, yo espero la mejor decisión para el fútbol mexicano, no para mí sino para el fútbol mexicano y que haya proceso, me gustaría, he pensado siempre en eso desde que era jugador y ahora que soy técnico más, que la gente que pongan le den el tiempo necesario para que de resultados”, confesó Lozano sobre ser la opción número uno de los jugadores de la Selección Mexicana.

