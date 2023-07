Continuidad de Jaime Lozano sigue en el aire tras informe de Juan Carlos Rodríguez

Juan Carlos Rodríguez, Comisionado Presidente del Futbol Mexicano, presentó un informe sobre los procesos que seguirán en la FMF con miras al 2026. La permanencia de Jaime Lozano como director técnico de la Selección Nacional será decisión del director deportivo del conjunto azteca, asesorado por un Consejo de Expertos que se formará en las próximas semanas.

“Esa parte no me toca a mí, yo no lo voy a asignar (al entrenador), estoy en el negocio de generar institución y de procesos de largo plazo, no es nombrar al entrenador. Hoy trabajamos con un director deportivo varonil, director deportivo femenil y un director deportivo de menores; ahora ellos son los apoderados para tomar decisiones deportivas, nos toca fortalecerlos” dijo Rodríguez Bas a través de un video en redes sociales de la FMF.

¿Quién elegirá al DT de la Selección Mexicana?

El actual director deportivo de la Selección Varonil es Duilio Davino, sin embargo, la permanencia del dirigente no fue confirmada por Rodríguez. El Alto Comisionado apuntó que dicha decisión recae en Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Juan Carlos Rodríguez confirmó que se integrará un Consejo de Expertos que asesorarán a la FMF en diversas temáticas que se presenten a lo largo del tiempo. Este grupo estará conformado por ex entrenadores de la Selección Mexicana, ex jugadores nacionales e internacionales, y expertos en tecnología.

“Es un consejo de expertos que tiene muchísima experiencia, que uno a uno nos estará ayudando en todo el proceso, desde selección de director deportivo, selección de entrenadores y acompañar el proceso para poder juzgar y poder medir el éxito de las cosas. Lo que vamos a hacer es ir midiendo los procesos” mencionó Rodríguez, quien también dio otros anuncios.

