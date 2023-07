Henry Martín revela quién es su candidato para dirigir la Selección Mexicana

Henry Martín se ha vuelto un referente de las Águilas del América y de la Selección Mexicana en los últimos años gracias a sus grandes actuaciones y la gran cantidad de goles que ha marcado, por lo cual se ha ganado el corazón de miles de aficionados del balompié azteca.

Martín fue parte fundamental del título de la Copa Oro 2023 bajo las órdenes de Jaime Lozano, al ser el centro delantero titular durante toda la justa, además el yucateco ha ganado “peso” en el vestidor de México tras disputar el Mundial de Qatar 2022.

“Yo creo que al final de cuentas se notó un cambio y se consiguió el objetivo que era quedar campeones, al final de cuentas no depende de nosotros, no depende de nuestra decisión, estamos muy contentos con él (Jaime Lozano), yo lo conozco desde los Juego Olímpicos, yo he trabajado mucho con él y se lo que puede aportar para la Selección y todo México”, confesó Henry Martín en relación a quien debe de ocupar el puesto de director técnico de la Selección Mexicana.

Martín y Quiñones ¿la nueva dupla del América?

Henry en su regreso a las instalaciones de Coapa tras ganar la Copa Oro se encontró con un nuevo compañero en la parte ofensiva, se trata del atacante colombiano Julián Quiñones quien llegó procedente del Atlas de Guadalajara, sin embargo para el delantero mexicano la llegada de su competencia por el título de goleo en el Clausura 2023 es algo positivo tanto para él como el resto del conjunto azulcrema.

Henry Martín prevé problemas para André Jardine

“Yo creo que Julián desde que me hizo sufrir en el campeonato de goleo yo se los dije que es un gran jugador, es una excelente persona ahora que lo conocí, es una persona que llega a sumar, trabaja mucho y se esfuerza, se dedica dia a dia para ser mejor lo demuestra en la cancha, en los entrenamientos se ve la facilidad con la que juega, ayuda muchísimo al equipo, ojalá podamos armar una buena mancuerna, yo creo que André va a tener ahí los problemas para armar el cuadro titular, no sólo en esa posición si no en todos los sectores de la cancha tenemos 2 o 3 jugadores de muy buen nivel”, comentó sobre la incorporación de Julián Quiñones al combinado azulcrema.

