El piloto de la escudería Avalanche el británico Jake Dennis se llevó el triunfo en el E-Prix de la Ciudad de México en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez. primera carrera de la temporada de la Formula E.

Las emociones comenzaron desde un principio de la competencia cuando los tres primeros en la pole, Luca di Grassi (Mahindra Racing), Jake Dennis (Avalanche) y Jake Hugues (McLaren) no tuvieron problemas en la pista en la primera vuelta, lo que no pudo decir el neerlandés Robin Frijns que golpeó con uno de los autos que estaban delante de él rompiéndole el frente de su auto quedando fuera y así saliendo la primera bandera amarilla.

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En el giro número cinco reinició la competencia aunque no duró mucho ya que Sam Bird, en su Jaguar, perdió potencia en su unidad quedando fuera pegado a una barda pero en un zona peligrosa para los pilotos por lo que tuvo que entrar nuevamente el safety car.

The moment our GEN3 cars made their race debut ⚡#MexicoCityEPrix pic.twitter.com/Jyh42SV6p1 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 14, 2023

Ya en el reinició, el brasileño Luca di Grassi estuvo de líder hasta que Jack Dennis en la vuelta 11 aprovechó un pequeño descuido para tomar la punta del E-Prix de la Ciudad de México para el beneplácito de los aficionados que se encontraban en ese sector de la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El británico aguantó el ataque de Di Grassi y Jake Hugues conduciendo en forma brillante en los siguientes kilómetros.

El suizo Edoardo Mortara de Maserati perdió el auto en la vuelta 19 golpeando con las protecciones de la pista, sumándose a los pilotos que quedaron fuera de la carrera, para que una vez más saliera a la pista el safety car.

ROUND 1, P1!!



JAKE DENNIS WINS THE MEXICO CITY E-PRIX! 🏆 pic.twitter.com/QfKxElvYwD — Avalanche Andretti Formula E 🔺 (@AndrettiFE) January 14, 2023

Pascal Wehrlein se sube al segundo puesto

Los tres primeros puestos siguieron dominando la competencia hasta la vuelta 26 que el piloto Pascal Wehrlein aprovechó una oportunidad para rebasar a Hugues y tomar el tercer puesto. Poco después, el alemán Wehrlein tomó el segundo puesto buscando presionar al líder de la carrera que a la larga n pudo conseguir.

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Luca di Grassi comenzó a perder energía teniendo que administrar su auto y luchar con todo para defender su tercer puesto.

Las últimas vueltas Jake Dennis se fue como caballo de hacienda tomando una gran ventaja sobre su más cercano perseguidor, llegando sin problemas para ver la bandera de cuadros y ser el británico el primer ganador de esta temporada de la Formula E y su primer E-Prix de la Ciudad de México.

El segundo puesto fue para el germano Pascal Wehrlein (Porsche) y Luca di Grassi completó el podio con el tercer lugar.