¡ALERTA BOX AZTECA! Jake Paul se enfrentará a Gervonta Davis en noviembre

El mundo del boxeo tiene una nueva sorpresa, con el anuncio de pelea de Jake Paul en contra de Gervonta Davis, peleadores que tiene una diferencia de peso brutal.

jake paul gervonta davis pelea
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
No se veía venir. Jake Paul estaba negociando una pelea ante Anthony Joshua en lucha de pesados y Gervonta Davis supuestamente se estaba retirando y de un momento a otro ha surgido un anuncio con carácter de OFICIAL que indica una pelea Paul vs Davis.

De acuerdo a The Ring, Gervonta aceptó un duelo el 15 de noviembre en Atlanta ante el prácticamente peso completo con una carrera en ascenso como profesional.

Esta pelea no podría suceder como oficial y profesional, como sí sucedió con el duelo de Julio César Chávez Jr ante Jake Paul, debido a que en este nuevo pleito existe una diferencia de pesos enormes.

¿Dónde y cuándo será la pelea de Jake Paul ante Gervonta?

De acuerdo al primer anuncio, sucederá el 15 de noviembre en State Farm Arena de Atlanta en un show que será transmitido a través de una aplicación de streaming que ya ha llevado otros eventos como el combate de Jake Paul en contra de Gervonta Davis.

Te podría interesar: 5 boxeadores que estuvieron ligados a problemas con la justicia

Enorme diferencia de pesos entre Gervonta y Jake Paul

Gervonta Davis es campeón en las 135 libras, en tanto que Jake Paul peleó en 200 libras, es decir Tank estaba peleando en 61 kilos 235 gramos y Paul casi 91 kilos.

Te podría interesar: ES OFICIAL, que un mexicano más se sumará a la pelea de Canelo vs Crawford

Jake Paul
Instagram Jake Paul

Un golpe de Gervonta por más capacidad noqueadora podría no causar un daño en Jake Paul, pero un golpe de Jake Paul sí podría tener graves consecuencias todo esto a causa del peso.

Las reglas, rounds, duración y si llevan protección en el rostro o cuerpo, será anunciado más adelante, pero si se enfrentan en un choque con reglas de boxeo el resultado podría ser devastador.

Gervonta Davis

