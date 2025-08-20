deportes
Marco Verde tiene fecha y sede de su tercer pelea como boxeador profesional

El peleador mexicano Marco Verde tiene ya agendada oficialmente su tercer pelea como profesional, en una carrera que de momento va invicta y con un nocaut.

Marco Verde boxeador mexicano
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Compartir

El boxeador mexicano Marco Verde ya tiene fecha y sede de su tercer pelea como profesional, en su muy joven trayectoria como peleador en el boxeo de pago, en la que va 2-0 con un nocaut.

Marco Verde, de 23 años de edad y su manager Eddy Reynoso ya habían adelantado que el plan para los inicios de su trayectoria, era pelear en mayo, en julio, acompañar por segunda ocasión a Canelo en su pelea de septiembre y cerrar el año en Mazatlán en su cuarta pelea.

Así Marco Verde tendrá su tercer combate, debutando en Las Vegas y saldrá al rueda del 13 de septiembre en el Allegiant Stadium y será de nuevo quien abra el cartel de esa noche y fiesta mexicana y de boxeo.

El escenario será pletórico con un Allegiant Stadium que se pronostica lleno y respondiendo a la convocatoria del pleito de Canelo Álvarez en contra de Terence Crawford.

Te podría interesar: Amir Khan, rival de Canelo y Crawford, avisa sobre el poder DEVASTADOR del tapatío

¿Quién será el próximo rival de Marco Verde?

En la cartelera de Canelo vs Crawford, aparece con rival por confirmar, aunque Box Azteca ha podido saber que el rival está prácticamente cerrado, pero está en pendiente de ser anunciado.

El rival que se termine enfrentando Marco Verde, será el que le encuentre Eddy Reynoso para poder subir en la división de los pesos medianos a pelear, en duelo que será a 4 o 6 rounds.

marco verde boxeador

¿Cómo ha sido hasta ahora la carrera profesional de Marco Verde?

Luego de haber sido medallista olímpico en París 2024, Marco Verde enfrentó el 3 de mayo en Arabia Saudita a Michel Polina a quien derrotó en segundos, teniendo un debut trepidante.

Luego, el 12 de julio, Marco Verde derrotó por decisión unánime a Christian Montero, un colombiano que dio mucha batalla, aguantó los ataques y también respondió a la refriega.

marco verde box azteca

