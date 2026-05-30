Jake Paul confirma que lanzó OFERTA MILLONARIA al Canelo por pelear con él; ¿de cuánto es?

Han pasado algunos meses desde que Jake Paul se subió por última vez al ring de boxeo para ser masacrado por Anthony Joshua. Pese a ello, el influencer norteamericano entiende que su etapa en el boxeo no ha terminado, por lo que ahora su siguiente objetivo es el Canelo Álvarez.

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En más de una ocasión Jake Paul ha demostrado sus deseos por enfrentar al Canelo Álvarez, en la que sería una de las contiendas más espectaculares de los últimos años. Por tal motivo, el creador de contenido no tuvo reparo en mandar una millonaria oferta para convencerlo.

¿Qué oferta le lanzó Jake Paul al Canelo Álvarez?

Fue a través de un video publicado por el mismo Jake Paul que aseguró que estaría dispuesto a pagar alrededor de 200 millones de dólares al Canelo Álvarez con la intención de que se suban al ring de boxeo, esto a fin de demostrar quién es el mejor entre ambos pugilistas.

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“Canelo, tengo 200 millones de dólares para ti. Dinero fácil. Jake Paul contra Canelo, hagámoslo realidad. Esto es lo que los aficionados han estado esperando, esta es la pelea más grande que se puede hacer en el boxeo. Canelo dijo por teléfono que está dispuesto, así que hagamos que suceda”, explicó el norteamericano.

Cabe mencionar que, horas más tarde, el propio Canelo Álvarez compartió una historia en su Instagram en donde publicó varios emojis de risa. Y si bien hasta el momento se desconoce oficialmente la razón de la misma, todo haría indicar que se trataría de una especie de respuesta hacia Jake Paul.

¿Quién será el próximo rival del Canelo Álvarez?

A pesar de la insistencia de Jake Paul por enfrentarlo, todo haría indicar que el siguiente rival del Canelo Álvarez sería nada más y nada menos que Christian Mbilli, quien se mantiene invicto con 31 años y a quién podría enfrentar el próximo 12 de septiembre en Arabia Saudita.