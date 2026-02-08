Jake Paul se prepara para regresar al ring y ya piensa en posibles rivales

Para la buena nueva de muchos de sus fanáticos, el pasado sábado se dio a conocer que Jake Paul no está listo para colgar los guantes y, aunque su última aparición lo dejó expuesto, el plan es volver, competir y seguir buscando exaltar su nombre en el boxeo profesional.

Las informaciones indican que su equipo ya medita un regreso entre agosto y noviembre de 2026, ya contando con negociaciones en el radar y una preparación exhaustiva para el boxeador, haciendo énfasis en la recuperación tras la grave lesión de mandíbula que sufrió recientemente.

After yesterday’s boxing bout,

Jake Paul has gone to the hospital with a suspected broken jaw. pic.twitter.com/ve2MNHxkqV — OurFaveOnlineDoc 🇬🇧 🇳🇬 (@OurFavOnlineDoc) December 20, 2025

Paul viene de una derrota por nocaut en el sexto asalto ante Anthony Joshua , un golpe que, más que deportivo, fue extremadamente mediático y reactivó las dudas sobre si realmente el influencer estaba preparado para competir al más alto nivel del boxeo.

La trayectoria de Jake Paul ha sido un camino de luces y sombras, construido con base en espectáculo, polémica y algunos buenos resultados. En números, su récord está en 12 victorias y dos derrotas, marca que le ha permitido mantenerse como alguien querido por parte de la audiencia. No obstante, los debates de que no está al nivel de los más grandes no han cesado desde que decidió incursionar en el boxeo profesional .

El nacido en Cleveland, Ohio, ha sabido convertir cada pelea en un gran evento, utilizando sus redes sociales e impacto mediático para generar conversación, atraer nuevos públicos y publicitar sobremanera sus eventos.

Jake Paul en busca de un “renacer”

Sobre la mesa de Jake Paul y su equipo hay un objetivo que se repite y ese es Tommy Fury, el británico de 26 años que fue quien le propinó su primera derrota como profesional. Justamente por eso, con ánimos de revancha, su entorno ve ese combate como el termómetro ideal para medir si Paul realmente ha elevado el nivel o si su techo ya fue marcado.

Además, el Reino Unido aparece como una sede deseada para ese regreso, justamente por el tamaño del interés que despierta Paul allá y por el hecho de la localía que tendría Fury.

Nakisa Bidarian, cofundador de Most Valuable Promotions , aseguró que Jake “quiere volver” y que incluso ya le pedía iniciar negociaciones, apuntando a estar listo en esa ventana entre agosto y noviembre de 2026.

Se busca rival aunque con la sombra de la última pelea

La reciente derrota ante Anthony Joshua por KO en el sexto asalto ha sido la más pesada y complicada hasta el momento en la carrera de Jake Paul. Aunque todos esperan una revancha cuanto antes, el propio entorno ha insistido en no apresurar tiempos, pues la prioridad está puesta en que el atleta regrese en condiciones físicas óptimas tras la lesión de mandíbula.

Hoy, el único candidato citado de forma directa para su próxima gran fecha es Tommy Fury, precisamente por el componente de revancha y por lo que significaría para la restaurar la reputación deportiva de Paul.