ÚLTIMO MOMENTO: Las Selecciones de CONCACAF que disputarán el REPECHAJE rumbo al Mundial 2026

Este martes 18 de noviembre del 2025, quedó definido las DOS selecciones de CONCACAF que disputaran el REPECHAJE para el Mundial de 2026 tras un cierre bastante apretado.

La primera selección en conseguir su boleto al repechaje fue Jamaica tras empatar su último encuentro ante Curazao y quedarse cerca de conseguir su boleto directo a la Copa del Mundo.

El segundo equipo en lograr su boleto a repechaje fue Surinam al terminar en segundo lugar de su grupo. De igual forma, Honduras terminó segundo del grupo C igualado a Surinam con nueve puntos, pero por la diferencia de goles avanzó el equipo de los Suriboys.

Las selecciones que enfrentaran a Jamaica y Surinam por un boleto al Mundial 2026 en el Repechaje Intercontinental

Estas son las seis selecciones que jugarán por dos boletos disponibles en el Repechaje Intercontinental en marzo de 2026.

Nueva Caledonia por OFC

Bolivia por Conmebol

República Democrática de Congo por CAF

Irak por AFC

Jamaica por Concacaf

Surinam por Concacaf

Así terminaron los grupos de Concacaf

Así terminaron los tres grupos para clasificar a la Copa del Mundo del 2026 de la CONCACAF.

Grupo A



Panamá con 12 unidades Surinam con 9 unidades Guatemala con 8 unidades El Salvador con 3 unidades

Grupo B



Curazao con 12 unidades Jamaica con 11 unidades Trinidad y Tobago con 9 unidades Bermudas con 0 unidades

THE BLUE WAVE SMASHES INTO THE WORLD CUP 🇨🇼 pic.twitter.com/h06giFXfQI — Concacaf (@Concacaf) November 19, 2025

Grupo C



Haití con 11 unidades Honduras con 9 unidades Costa Rica con 7 unidades Nicaragua con 4 unidades

Las Selecciones que Clasificaron directo al Mundial 2026 de Concacaf

Además de Canadá, México y Estados Unidos que son selecciones de CONCACAF y que tuvieron su pase directo al Mundial de 2026 al ser sedes del torneo, las selecciones que lograron entrar a la Copa del Mundo tras ganar su boleto en la clasificación son:



Panamá

Curazao

Haití

Las selecciones eliminadas de la Copa del Mundo de CONCACAF

Los equipos que no lograron entrar a la Copa del Mundo de 2026 por parte de la CONCACAF son: Honduras, Costa Rica, Nicaragüa, Bermudas, Trinidad y Tobago, El Salvador y Guatemala.