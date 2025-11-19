ÚLTIMO MOMENTO: Las Selecciones de CONCACAF que disputarán el REPECHAJE rumbo al Mundial 2026
Han terminado los encuentros de las eliminatorias de CONCACAF y se ha definido a las dos selecciones que disputaran el REPECHAJE para el Mundial de 2026
Este martes 18 de noviembre del 2025, quedó definido las DOS selecciones de CONCACAF que disputaran el REPECHAJE para el Mundial de 2026 tras un cierre bastante apretado.
La primera selección en conseguir su boleto al repechaje fue Jamaica tras empatar su último encuentro ante Curazao y quedarse cerca de conseguir su boleto directo a la Copa del Mundo.
El segundo equipo en lograr su boleto a repechaje fue Surinam al terminar en segundo lugar de su grupo. De igual forma, Honduras terminó segundo del grupo C igualado a Surinam con nueve puntos, pero por la diferencia de goles avanzó el equipo de los Suriboys.
Las selecciones que enfrentaran a Jamaica y Surinam por un boleto al Mundial 2026 en el Repechaje Intercontinental
Estas son las seis selecciones que jugarán por dos boletos disponibles en el Repechaje Intercontinental en marzo de 2026.
- Nueva Caledonia por OFC
- Bolivia por Conmebol
- República Democrática de Congo por CAF
- Irak por AFC
- Jamaica por Concacaf
- Surinam por Concacaf
Así terminaron los grupos de Concacaf
Así terminaron los tres grupos para clasificar a la Copa del Mundo del 2026 de la CONCACAF.
Grupo A
- Panamá con 12 unidades
- Surinam con 9 unidades
- Guatemala con 8 unidades
- El Salvador con 3 unidades
Grupo B
- Curazao con 12 unidades
- Jamaica con 11 unidades
- Trinidad y Tobago con 9 unidades
- Bermudas con 0 unidades
Grupo C
- Haití con 11 unidades
- Honduras con 9 unidades
- Costa Rica con 7 unidades
- Nicaragua con 4 unidades
Las Selecciones que Clasificaron directo al Mundial 2026 de Concacaf
Además de Canadá, México y Estados Unidos que son selecciones de CONCACAF y que tuvieron su pase directo al Mundial de 2026 al ser sedes del torneo, las selecciones que lograron entrar a la Copa del Mundo tras ganar su boleto en la clasificación son:
- Panamá
- Curazao
- Haití
Las selecciones eliminadas de la Copa del Mundo de CONCACAF
Los equipos que no lograron entrar a la Copa del Mundo de 2026 por parte de la CONCACAF son: Honduras, Costa Rica, Nicaragüa, Bermudas, Trinidad y Tobago, El Salvador y Guatemala.