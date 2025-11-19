deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
ÚLTIMO MOMENTO: Las Selecciones de CONCACAF que disputarán el REPECHAJE rumbo al Mundial 2026

Han terminado los encuentros de las eliminatorias de CONCACAF y se ha definido a las dos selecciones que disputaran el REPECHAJE para el Mundial de 2026

Trofeo de la Copa del Mundo 2026
Getty Images
Las entradas para el Mundial 2026 saldrían a la venta a fines de 2025.
Iván Vilchis
Mundial México 2026
Este martes 18 de noviembre del 2025, quedó definido las DOS selecciones de CONCACAF que disputaran el REPECHAJE para el Mundial de 2026 tras un cierre bastante apretado.

La primera selección en conseguir su boleto al repechaje fue Jamaica tras empatar su último encuentro ante Curazao y quedarse cerca de conseguir su boleto directo a la Copa del Mundo.

El segundo equipo en lograr su boleto a repechaje fue Surinam al terminar en segundo lugar de su grupo. De igual forma, Honduras terminó segundo del grupo C igualado a Surinam con nueve puntos, pero por la diferencia de goles avanzó el equipo de los Suriboys.

Las selecciones que enfrentaran a Jamaica y Surinam por un boleto al Mundial 2026 en el Repechaje Intercontinental

Estas son las seis selecciones que jugarán por dos boletos disponibles en el Repechaje Intercontinental en marzo de 2026.

  • Nueva Caledonia por OFC
  • Bolivia por Conmebol
  • República Democrática de Congo por CAF
  • Irak por AFC
  • Jamaica por Concacaf
  • Surinam por Concacaf

Así terminaron los grupos de Concacaf

Así terminaron los tres grupos para clasificar a la Copa del Mundo del 2026 de la CONCACAF.

Grupo A

  1. Panamá con 12 unidades
  2. Surinam con 9 unidades
  3. Guatemala con 8 unidades
  4. El Salvador con 3 unidades

Grupo B

  1. Curazao con 12 unidades
  2. Jamaica con 11 unidades
  3. Trinidad y Tobago con 9 unidades
  4. Bermudas con 0 unidades

Grupo C

  1. Haití con 11 unidades
  2. Honduras con 9 unidades
  3. Costa Rica con 7 unidades
  4. Nicaragua con 4 unidades

Las Selecciones que Clasificaron directo al Mundial 2026 de Concacaf

Además de Canadá, México y Estados Unidos que son selecciones de CONCACAF y que tuvieron su pase directo al Mundial de 2026 al ser sedes del torneo, las selecciones que lograron entrar a la Copa del Mundo tras ganar su boleto en la clasificación son:

  • Panamá
  • Curazao
  • Haití

Las selecciones eliminadas de la Copa del Mundo de CONCACAF

Los equipos que no lograron entrar a la Copa del Mundo de 2026 por parte de la CONCACAF son: Honduras, Costa Rica, Nicaragüa, Bermudas, Trinidad y Tobago, El Salvador y Guatemala.

Iván Vilchis

