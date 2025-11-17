¿A Pumas? James Rodríguez habría sido OFRECIDO a un GRANDE de la Liga BBVA MX

James Rodríguez no tiene equipo. Luego de salir del Club León, escuadra con la que estuvo un año en la Liga BBVA MX, el mediocampista de 34 años de edad se encuentra concentrado con la Selección de Colombia durante la Fecha FIFA y en el mes de enero se convertirá en agente libre, por lo que puede negociar su futuro con cualquier equipo que busque sus servicios, al cual llegaría a coste cero únicamente teniendo que acordar su contrato.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: México sufre sensible BAJA para el partido vs Paraguay

James Rodríguez habría sido ofrecido a este equipo

De acuerdo a diversos reportes, James Rodríguez ya habría sido ofrecido a uno de los llamados cuatro grandes de la Liga BBVA MX rumbo al Torneo Clausura 2026, habiendo quien especula con una posible llegada del colombiano a Pumas, pues Keylor Navas defiende el arco del Club Universidad Nacional y ambos jugadores coincidieron en las filas del Real Madrid.

Sin embargo, diversos medios señalan que el centrocampista fue ofrecido a Cruz Azul para seguir su carrera en la Liga BBVA MX, esto pensando en la Copa del Mundo del año entrante que tiene como sede México, Estados Unidos y Canadá. Y es que también se ha hablado de una posible salida a la Major League Soccer, no obstante, el futbolista habría rechazado moverse a otro país.

Jugando para el Club León, James Rodríguez tuvo una marca de 34 partidos disputados, mismos en los que tuvo un registro de cinco goles y nueve asistencias. En su paso por el equipo 'Esmeralda', el mediocampista no pudo disputar la Fase Final del futbol mexicano, quedando eliminado en Fase Regular durante los dos torneos que estuvo jugando para el conjunto de los 'Panzas Verdes'.

Te puede interesar: OFICIAL: Gustavo Lema vuelve a los banquillos tras fracasar como DT de Pumas