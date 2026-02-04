¿A qué torneo le darán prioridad los Rayados de Monterrey?

Ante la encrucijada de tener que dividir esfuerzos en dos competiciones, al interior de los Rayados confirmaron que existe una importante ambición por conquistar la Concacaf Champions Cup 2026.

Así lo reveló el propio técnico Doménec Torrent y el futbolista Ricardo Chávez, quienes respondieron la interrogante sobre si le darán prioridad a la LIGA BBVA MX o a su participación en la “Concachampions”.

Rayados quiere estar en el Mundial de Clubes

En especial, al considerar que el Monterrey es uno de los cuatro máximos ganadores en la historia de este certamen internacional y que además otorga un boleto al Mundial de Clubes.

“No vamos a priorizar ni Liga ni Concacaf. Queremos ganar las dos”, declaró Torrent en conferencia de prensa este 3 de febrero, previo a su debut en la Conca, en el que visitarán al Xelajú de Guatemala en el partido de ida de la primera ronda.

“Este torneo te da acceso al Mundial de Clubes, algo que ya vivimos y queremos repetir. Te coloca en la órbita internacional”, enfatizó el estratega español sobre la importancia de llevarse este trofeo.

Reconocen la responsabilidad

El “Rica” Chávez reiteró que los Rayados siempre tienen que aspirar a lo más alto, tanto por la jerarquía del plantel, como por la historia que ostentan en esta competición que han conquistado en cinco ocasiones.

“Sabemos que es una competencia internacional que debemos pelear. Representamos un escudo y una institución. Tenemos que imponer nuestras ideas y tener siempre la ambición de ser campeones”, aseguró el jugador mexicano.

El lateral de 31 años de edad explicó que el conjunto regiomontano va tomando confianza en este semestre y que todavía falta por explotar todo el potencial que hay en la “Pandilla”.

“El equipo está en excelente forma. Vamos evolucionando y armándonos desde los cimientos. En cada partido y entrenamiento nos sentimos mejor, y lo importante es que vayamos tomando la forma del equipo que creemos que podemos ser”, dijo.

