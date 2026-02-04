¡SORPRENDENTE! Los años que lleva Pumas sin ser campeón en Concachampions

Pumas abrió un nuevo capítulo en su historia en el torneo de la Concachampions. El conjunto felino visitó a San Diego FC, un equipo que le presentó complicaciones en el duelo de ida disputado en suelo estadounidense.

Así como en la Liga BBVA MX , Pumas tiene ya mucho tiempo que no alza este certamen; han pasado 35 años desde su último título. Aquella última final la jugó el 6 de febrero de 1990 y vencieron en dos duelos al Pinar del Río cubano por 4-2.

Las nuevas caras de Pumas

Los felinos sumaron nuevos rostros para este torneo, uno de ellos es el canterano Jesús Rivas, quien ha sabido adaptarse de buena manera al planteamiento de Efraín Juárez.

"Fortuna o suerte, lo que sea, pero también he estado trabajando y estoy preparado cuando se me necesita. Se ha demostrado que estoy teniendo regularidad. Mi objetivo personal es mantenerme durante todo el torneo y también en este campeonato que se va a jugar. Ya tuve la oportunidad de participar antes con Pumas, y estoy contento. El equipo viene motivado, trabajando bien y creciendo jornada a jornada", dijo Rivas.

Pumas deberá mejorar en Concachampions

Por otro lado, expresó lo importante que será hacer un buen papel en la Concachampions.

"No lo veo como revancha, sino como una nueva oportunidad para trascender. Venimos de años en los que desafortunadamente no se logró un título. Este torneo es muy interesante, estamos motivados y concentrados en hacer bien las cosas. Lo fundamental es la competencia interna. Todos trabajamos al máximo día a día. Si hay rotaciones, el que entre lo hará bien. Es un buen equipo, con cualidades y fortalezas que ya se analizaron", dijo el canterano.

Finalmente, se refirió a lo bien que viene trabajando el equipo física y mentalmente.

"El grupo está bastante bien físicamente. Se hizo una pretemporada fuerte, con cargas pensando en jugar dos torneos al mismo tiempo. Vamos paso a paso, pero el trabajo ha sido clave", sentenció.

