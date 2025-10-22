¿James Rodríguez se queda en Club León? La revelación de uno de sus compañeros

Jordan García es el nuevo portero de León y deberá reportar con el equipo para el Clausura 2026. El joven guardameta fue una de las piezas fundamentales de la Selección de Colombia para la obtención del tercer lugar en el Mundial Sub-20. No obstante, lo que llamó la atención no fue el logro, sino las declaraciones que dio acerca del futuro de James Rodríguez y su posible salida de León .

García reveló que tuvo un acercamiento con el exjugador del Real Madrid en verano de este 2025, cuando arribó a México para firmar su contrato y realizar pretemporada con el equipo, aunque no fue tomado en cuenta por la Fiera, que quedó fuera del Mundial de Clubes 2025 .

James Rodríguez El colombiano dejó entrever que le gustaría continuar en León, pero los hechos dicen más que mil palabras, ya que aún no renueva contrato

“Tuve la oportunidad de hablar con James, me invitó a su casa y me dijo que ojalá pudiera estar el otro año para apoyarme”, fueron las palabras que dio el guardameta para el medio El VBar Caracol.

TE PUEDE INTERESAR:



La interpretación a las palabras de James Rodríguez sobre León

Las declaraciones de James Rodríguez a su compatriota dejan más dudas que respuestas, pues no afirma si continuará en León la próxima temporada o se marchará. Una de las posibles interpretaciones es que el colombiano quiere seguir en el club, aunque de momento no ha renovado su contrato, el cual vence en diciembre de este año.

Sin embargo, diversas fuentes confirman que el mediocampista no tiene la intención de renovar contrato con la Fiera, pues en el club ha acumulado más fracasos que victorias. Además, ya hasta le salieron pretendientes, tanto en la Liga BBVA MX como en la MLS.

🔟🇨🇴"Tuve la oportunidad de hablar con James, me invitó a su casa y me dijo que OJALÁ pudiera estar el otro año para apoyarme"



🎙️Jordan García, arquero de la Sel. Colombia Sub20 y nuevo jugador de León, en #ElVbarCaracol



📻Entrevista COMPLETA, aquí: https://t.co/rCVTV972FU pic.twitter.com/awWnL123ms — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) October 21, 2025

Los números de Jordan García, nuevo portero de León

Jordan García deberá reportar con León para el Clausura 2026, después de un gran segundo semestre de este año, pues el guardameta tuvo una destacada participación en el Mundial Sub-20, donde tuvo registro de 5 goles en contra y 3 vallas invictas en 7 partidos disputados. El todavía jugador del Fortaleza CEIF de Colombia puede ser la solución a los problemas del club mexicano, pues en este Apertura 2025 ha utilizado a 3 arqueros y ninguno convence a la afición.