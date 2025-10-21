James Rodríguez ya tendría definido su futuro y esto es lo que pasaría con León

James Rodríguez estaría viviendo sus últimos partidos con la playera verde, pues todo parece indicar que se marchará de León al término del Apertura 2025. Lo anterior, ya que el colombiano, quien dio un partidazo en la goleada de su selección contra México , termina contrato en diciembre de este año y no tiene la intención de firmar renovación, de acuerdo con información de diversas fuentes.

El exjugador del Real Madrid, quien podría cambiar de equipo, pero no marcharse de México , lleva un año en la Fiera, donde ha tenido más fracasos que victorias, pues en este Apertura 2025 su equipo se encuentra fuera de la zona de Play-in, al ubicarse en el lugar 14 de la Tabla General de la Liga BBVA MX con solo 12 puntos.

James Rodríguez James Rodríguez le diría adiós a León al término del Apertura 2025, según reportes

Los posibles equipos a los que puede llegar James Rodríguez tras su fracaso en León

Es un secreto a voces el que James Rodríguez no continuará en León, por lo que ya le salieron varios pretendientes tanto en la Liga BBVA MX como en la MLS. En México, Rayados lo buscaría a finales de año, a fin de reunirlo con Sergio Ramos, quienes vivieron una época dorada en el Real Madrid, pues así aseguraron en un programa de radio de la Sultana del Norte.

TE PUEDE INTERESAR:



El futbolista de 34 años llegó a la Fiera con la intención de disputar el Mundial de Clubes 2025, justa en la que el club quedó fuera debido a temas administrativos. Después de ello, solo ha acumulado fracasos en la institución, pues pese a que en el Clausura 2025 llegaron hasta Cuartos de Final, hoy en día son uno de los peores equipos del Apertura 2025.

El rendimiento de James Rodríguez tras su llegada a León

El colombiano suma 2 torneos con león, aunque fue en el Clausura 2025 donde la reventó, pues en ese torneo dio 7 asistencias. De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, el mediocampista suma 30 partidos, 25 de ellos como titular, así como un total de 5 anotaciones y 8 pases para gol.