Obed Vargas no se queda callado tras eliminación de México Sub-20: mensaje para Javier Aguirre

Obed Vargas fue uno de los mejores jugadores de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, pues es uno de los 4 futbolistas que es pretendido por un club de Europa tras la eliminación . El mediocampista dio declaraciones que llamaron la atención, pues dijo que seguirá trabajando para ser considerado a la Copa del Mundo 2026, un contundente mensaje a Javier Aguirre.

“Es un sueño, intento no pensar mucho en eso porque sé que lo más importante es estar bien acá [en su equipo]. Ya estuve ahí con la selección y creo que tuvimos grandes actuaciones, pero al final nos quedamos cortos. Si me toca estar ahí bien, sino voy a seguir trabajando para un día estar ahí”, detalló el jugador de Seattle Sounders que opacó a Lionel Messi en la final de la Leagues Cup 2025 .

Selección Nacional de México Obed Vargas trabajará en su equipo para volver a estar en una convocatoria de Javier Aguirre

Los elogios de Obed Vargas a Javier Aguirre

Obed Vargas también habló acerca de los últimos 2 resultados que tuvo la Selección Mexicana, los cuales consideró como malos tras ser goleado por Colombia y un empate ante Ecuador en la Fecha FIFA de octubre. No obstante, el mediocampista aseguró que Javier Aguirre sacará a flote el barco.

“Ahorita la selección mayor está pasando por un momento difícil por los últimos 2 resultados, pero sé que lo van a levantar, el ‘Vasco’ es un gran técnico y tiene grandes asistentes. Sé que lo van a hacer bien”, enfatizó el jugador de 20 años.

Obed Vargas con la Selección Mexicana mayor

Obed Vargas fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana mayor en octubre de 2024 y debutó el 15 del mismo mes al ingresar de cambio al minuto 83 en un partido ante Estados Unidos, país al que representó en categorías menores e incluso disputó el Mundial Sub-20 que se realizó en 2023.

El mediocampista solo formó parte de esa convocatoria, pues un año después no ha sido requerido por Javier Aguirre. No obstante, el buen desempeño del futbolista del Seattle Sounders en el Mundial Sub-20 le abre una puerta para regresar a la selección mayor en la Fecha FIFA de noviembre.