Es el goleador de su selección en el Mundial Sub-20, pero su club no lo quiere y ya está buscando equipo

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 aún sigue dejando mucho de qué hablar, torneo que será recordado por los mexicanos por el increíble nivel de Gilberto Mora, quien es seguido de cerca por el Real Madrid . Sin embargo, otro futbolista que destacó con su selección es Alejo Sarco, goleador de Argentina en la competición, pero que sorpresivamente fue borrado de su club en Europa.

De acuerdo a Plettigoal, una de las fuentes de mayor renombre de la Bundesliga, afirmó que Bayer Leverkusen no tendrá en cuenta al delantero argentino para la temporada 2025-26. El jugador ya fue notificado de la situación y deberá comenzar a buscarse un nuevo equipo pensando en el mercado de verano. Cabe destacar que Sarco fue titular en el duelo ante México que Argentina se terminó llevando por 2-0 .

@Argentina / X Alejo Sarco no será tenido en cuenta en Alemania

Resulta que Kasper Hjulmand, entrenador del equipo alemán, no tendrá en cuenta al argentino a pesar de haber demostrado un nivel superlativo en el Mundial Sub-20. La directiva del Bayer Leverkusen le habría recomendado al jugador y a su entorno buscar un nuevo equipo para llegar a préstamo y tener los minutos que desearía.

Alejo Sarco es la estrella de Argentina en el Mundial Sub-20

El joven delantero de 19 años es una de las principales figuras del equipo argentino en el Mundial Sub-20. Actualmente, es el máximo goleador de la ‘Albiceleste’ con cuatro tantos convertidos y se encuentra a un solo gol de la cima de la tabla de goleo. Por este motivo, es posible que Sarco tenga a varios pretendientes en el próximo libro de pases.

Argentina y Marruecos protagonizarán la final del Mundial Sub-20

Argentina y Marruecos chocarán este domingo 19 de octubre en la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, partido que se jugará a las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. Maurizio Mariani será el árbitro principal del encuentro, quien ya supo dirigir al cuadro argentino en los octavos de final frente a Nigeria.