Japón vs Francia: Octavos de Final del Mundial Sub-20 con tripleta arbitral mexicana

Arrancan los Octavos de Final en la Copa del Mundo Sub-20, instancia en la que hay un partido con tripleta arbitral de México. Para el juego de Japón vs Francia, compromiso a disputarse el miércoles 8 de octubre, Katia Itzel García será la encargada de impartir justicia en el centro del campo del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

“Las árbitras mexicanas continúan haciendo historia en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 que se está disputando en Chile, con su nombramiento para la Fase de Eliminación Directa.

“La tripleta mexicana conformada por Katia Itzel García como árbitra central, Karen Díaz y Sandra Ramírez como asistentes, tendrá actividad en el duelo que enfrentará al combinado nacional de Japón frente a Francia, correspondiente a la ronda de Octavos de Final del campeonato mundialista. El cotejo se llevará a cabo el Miércoles 8 de Octubre en la ciudad capital Santiago de Chile sobre la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

“Este será el tercer partido a cargo del cuerpo arbitral mexicano en el certamen juvenil, tras haber sido las encargadas de impartir justicia en los duelos: Italia vs Australia de la primera ronda y Colombia vs Noruega de la segunda, con gran éxito”, señala el comunicado de la Comisión de Árbitros.

El conjunto de Japón encara el partido de 8vos de Final luego de haber ocupado el primer puesto del Grupo A. Los nipones marchan con paso perfecto en un sector que compartieron junto a Chile, Egipto y Nueva Zelanda.

Del otro lado, Francia llega de avanzar como tercer lugar del Grupo E. La escuadra de ‘Les Bleus’ tuvieron marca de dos triunfos y una derrota en un sector con Estados Unidos, Sudáfrica y Nueva Caledonia.

