Los partidos de Octavos de Final del Mundial Sub-20 que se jugarán hoy martes 7 de octubre de 2025

Comienza la ronda de Octavos de Final en el Mundial Sub-20. Luego de haber superado la Fase de Grupos, este martes 7 de octubre arranca la Fase Eliminatoria con dos partidos.

En punto de las 13:30 horas, tiempo de la CDMX, Ucrania se mide a España en el Estadio Elías Figueroa Brander. El conjunto de Europa Oriental encara el compromiso luego de haber avanzado en el primer puesto del Grupo B, pues se mantuvieron invictos con marca de dos victorias y un empate en un sector que compartieron junto a Paraguay, Corea del Sur y Panamá.

Por su parte, ‘La Rojita’ se hizo de un lugar en 8vos de Final como uno de los mejores terceros puestos de la competencia. España tuvo un triunfo, un juego. Igualado y una derrota en el Grupo C junto a Marruecos, México y Brasil.

¿A qué hora juega México vs Chile?

Posteriormente, a las 17:00 horas la Selección Mexicana se mide al anfitrión del certamen, Chile. Dirigidos por Eduardo Arce, México encara el encuentro tras haber avanzado como segundo lugar del Grupo C. El conjunto azteca se mantuvo invicto empatando ante Brasil y España. Finalmente, en la Fecha 3 de la Fase de Grupos derrotaron a Marruecos teniendo a Gilberto Mora como la gran figura del equipo.

Del otro lado, Chile se hizo de su puesto en Octavos de Final avanzando como segundo del Grupo A, mismo que fue liderado por Japón. La escuadra sudamericana vio un triunfo y dos derrotas en la primera etapa de competencia.

