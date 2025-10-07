¡No sueltan a Gilberto Mora! Xolos de Tijuana habría bateado a dos equipos europeos

A lo largo del Mundial Sub-20, Gilberto Mora ha sido la figura a seguir de la Selección Mexicana. Con tres goles en la Fase de Grupos del certamen que se disputa en Chile, el jugador que milita en Tijuana ya es seguido por varios equipos de Europa, quienes pretenden llevar al futbolista de 16 años de edad a sus filas.

Te puede interesar: Los partidos de Octavos de Final del Mundial Sub-20 que se jugarán hoy martes 7 de octubre de 2025

Y es que de acuerdo a diversos reportes, durante la Copa del Mundo de categorías inferiores el mediocampista de los Xolos ha sido observado por el Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester City y Manchester United. Con visores en el Mundial Sub-20 Gilberto Mora llama la atención a su corta edad, sin embargo, el cuadro de la Liga BBVA MX ya se habría negado a darle salida al Viejo Continente.

Ofertas de Europa por Gilberto Mora

Recibiendo ofertas desde Portugal e Inglaterra por 6 y 8 millones de euros aproximadamente, los Xolos habrían rechazado la venta de su jugador, pues tendrían previsto una salida por una cantidad no menor a los 20 millones de euros, teniendo como objetivo el poder negociar el 50 por ciento de la carta de Gilberto Mora tras la Copa del Mundo Sub-20.

Sin revelar a los equipos que habrían realizado las ofertas por el centrocampista, Gilberto Mora no podría salir a una Liga de Europa hasta octubre de 2026, cuando el futbolista cumpla los 18 años, esto debido a que el Reglamento de la FIFA prohibe a los equipos de todo el mundo contratar a jugadores menores.

“Las transferencias internacionales de jugadores se permiten solo cuando el jugador alcanza la edad de 18 años”, señala el reglamento.

Te puede interesar: ¡Son BAJAS! Las AUSENCIAS de México para enfrentar a Colombia y Ecuador